Horner blij dat Tsunoda niet is geobsedeerd door Verstappen

Yuki Tsunoda is sinds het raceweekend in Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Japanner heeft het soms lastig, maar maakt verder geen slechte indruk. Teambaas Christian Horner is heel erg tevreden over Tsunoda.

Tsunoda heeft een hobbelige start van zijn periode bij Red Bull achter de rug. Niet alles liep naar wens, maar bij het team kunnen ze leven met zijn vorm. Hij moet vooral Max Verstappen bijhouden, iets wat zijn voorgangers Sergio Perez en Liam Lawson niet altijd voor elkaar kregen. In Japan, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami lukte dat niet altijd, maar zijn prestaties waren niet heel slecht.

Genoeg ervaring

Red Bull-teambaas Christian Horner is vooralsnog tevreden met Tsunoda. De Britse teambaas geeft zijn mening in gesprek met Sky Sports: "Uiteindelijk is Yuki ook bezig met zijn vijfde jaar in de Formule 1. Hij heeft dus al flink wat races achter de rug. Hij weet gewoon hoe dit spelletje werkt."

Niet geobsedeerd door Verstappen

In tegenstelling tot Perez en Lawson lijkt Tsunoda zich niet heel druk te maken om wat Verstappen doet. Horner is dat ook opgevallen, en daar is hij eigenlijk heel erg blij mee. "Het valt me op dat hij niet geobsedeerd is door wat Max aan het doen is. Hij richt zich gewoon op zijn eigen set-up met zijn eigen engineer en hij probeert zich niet te spiegelen aan wat er aan de andere kant van de pitbox aan de gang is. Ik denk dat dit de juiste wijze is om dit aan te pakken."

Tsunoda heeft nog niet veel geluk gehad. In Japan wist hij geen punten te pakken, waarna dit wel lukte in Bahrein. In Saoedi-Arabië viel hij uit na een crash met Pierre Gasly.