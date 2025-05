McLaren onthult geheim talent van nieuwe superster Piastri

Oscar Piastri is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Australiër heeft vier van de zes races gewonnen en hij voert het wereldkampioenschap aan. Volgens Andrea Stella is er één zaak waar Piastri opvallend genoeg mee kan omgaan.

Piastri lijkt de nieuwe kopman van het team van McLaren te zijn. De Australiër is nauwelijks onder de indruk van wat er gaande is, en hij is vrijwel elk weekend sneller dan Norris. Hij won races in China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. Zijn voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris is flink, en de Brit staat onder druk in de jacht op de titel.

Omgaan met de banden

McLaren-teambaas Andrea Stella is vooral onder de indruk van de manier waarop Piastri zijn banden managet. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "Als ik kijk naar de manier waarop Oscar de bandendegradatie managet, dan zijn z'n verbeteringen niet alleen te danken aan zijn auto zelf."

"De enige manier waarop je de verbeteringen aan de auto zelf kunt uitbuiten, is wanneer de coureur begrijpt wat hij met de banden en de auto moet doen. Dit is bij Oscar niet bij toeval gebeurt of omdat hij ouder is geworden, maar dit is vanwege enorm veel werk vanuit de engineers op het gebied van het begrijpen van hoe de banden beschadigd raken."

Gevolg van hard werken

Volgens Stella komt ook Norris steeds beter voor de dag. Hij is trots op de manier waarop ze de banden managen: "Het is niet zo dat je in één keer weet hoe je met de banden moet omgaan bij elke omstandigheden. Er zijn meerdere manieren waarop je dit moet doen, en dat het nu lukt, is het bewijs van het harde werk van Oscar en zijn team. Ook bij Lando zijn er zeker verbeteringen zichtbaar, vooral op de harde banden."