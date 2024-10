Colapinto verwijst Red Bull-geruchten naar prullenbak

Franco Colapinto maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Argentijn vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams en dat doet hij zeer goed. Hij werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een zitje bij Visa Cash App RB, maar volgens hem klopt hier niets van.

Colapinto maakt een zeer goede indruk bij Williams. In Mexico scoorde hij geen punten, maar liet hij wel zien dat hij een duel niet uit de weg gaat. In de voorgaande races wist hij wel een aantal keren te scoren, en dat zorgt ervoor dat hij momenteel op de achttiende plaats staat met 5 WK-punten. Hij heeft evenveel punten gescoord als Esteban Ocon. Ondanks Colapinto's goede prestaties, heeft hij geen zitje voor volgend jaar.

VCARB

Williams legde voor 2025 immers al Carlos Sainz vast. Teambaas James Vowles probeert Colapinto ergens anders onder te brengen, en hij maakte al reclame voor hem bij Sauber. In de afgelopen dagen gingen er echter ook verhalen rond over een stap naar VCARB. Het zusterteam van Red Bull heeft nog een zitje vrij voor 2025 naar Yuki Tsunoda. De kans is groot dat dit zitje gaat naar Liam Lawson, maar door de onzekere toekomst van Sergio Perez bij Red Bull kan het zitje vrijkomen. Sterker nog, Colapinto werd afgelopen weekend door Jack Plooij bij Ziggo Sport in verband gebracht met een zitje bij het grote Red Bull.

Geen idee

De kans is echter klein dat Colapinto in 2025 rondrijdt in de kleuren van VCARB. In Mexico reageerde hij ontkennend toen hij hiernaar werd gevraagd door F1 TV: "Nee, ik begrijp echt niet waar ze het allemaal over hebben. Ik weet niet waar dan vandaan komt. Ik heb geen zitje voor volgend jaar en ik rijd dan dus niet in de Formule 1. Ik ga waarschijnlijk ergens anders racen. Het wordt dus misschien een jaar van afwezigheid, maar ik hoop hier aan te tonen dat ik een zitje verdien zodat ik in 2026 of 2027 kan terugkeren. Dat is mijn doel en daarom doe ik elke race mijn best. Daarom was ik na de kwalificatie teleurgesteld met het resultaat en probeer ik gewoon elke sessie mijn best te doen om te laten zien dat ik hier thuis hoor."