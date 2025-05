Schumacher maakt serieus werk van F1-comeback

Mick Schumacher maakt werk van zijn terugkeer in de Formule 1. De jonge Duitser wordt in verband gebracht met een zitje het nieuwe team van Cadillac. Zijn plannen krijgen steeds meer vorm, en hij heeft een opvallende nieuwe adviseur aan boord gehaald.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij maakte daar geen grootste indruk, en eind 2022 verloor hij zijn zitje na een aantal zware crashes. Hij werd reservecoureur bij het team van Mercedes, en dat combineerde hij daarna met een racezitje bij het WEC-team van Alpine. Hij focust zich nu volledig op dat avontuur, maar de koningsklasse heeft hij nog niet uit zijn hoofd gezet.

Nieuwe adviseur

Schumacher wordt al een tijdje in verband gebracht met een zitje bij het nieuwe team van Cadillac. Hij was in Miami aanwezig bij een speciale launch party van het team, en hij heeft nu zijn entourage versterkt met voormalig touringcar-coureur Dirk Müller.

Het is een opvallende stap, en Müller legt aan Motorsport Magazin uit wat precies de bedoeling is: "Ik sta Mick bij in een adviserende rol. Mick heeft nog steeds zijn team om zich heen en daar ben ik een belangrijke schakel in. We hebben vorig jaar om de tafel gezeten en nu is de tijd rijp voor een samenwerking."

"Mick is niet alleen extreem getalenteerd, hij is ook een geweldig persoon. Ik wil hem graag helpen waar dat maar kan. In de vroege jaren '00 leerden we elkaar kennen toen zijn vader Michael op zoek was naar een teamgenoot voor zijn voetbalteam. Het ene leidde toen tot het andere. Michael heeft me toen veel geholpen."

Müller stelt dat zijn nieuwe pupil alles in huis heeft om te slagen in de koningsklasse: "Ik volg zijn loopbaan al sinds hij in de karts rijdt. We hebben eerder contact gehad, maar toen meer op de achtergrond."