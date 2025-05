Steun voor Lewis Hamilton: "Als er iemand is die dit kan!"

Lewis Hamilton is niet op een sterke manier aan het seizoen begonnen bij het team van Ferrari. Hij had op meer gehoopt van zijn avontuur bij Ferrari, en de huidige prestaties zorgen voor frustraties. Sebastian Vettel steekt zijn vriend en voormalig rivaal nu een hart onder de riem.

Hamilton stapte afgelopen winter over van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia wil hij zijn recordbrekende achtste titel gaan pakken, maar dat lijkt vooralsnog niet tot de mogelijkheden te behoren. De Brit heeft na zes races 41 WK-punten gescoord, en hij staat op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op de kop bedraagt inmiddels bijna honderd punten.

Grote verandering

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel maakte in het verleden zelf de overstap naar Ferrari. Hij kreeg het niet voor elkaar om een titel te pakken in het scharlakenrood, maar hij heeft wel veel goede herinneringen overgehouden aan zijn tijd bij het team.

Vettel spreekt zijn steun voor Hamilton uit in gesprek met Kronen Zeitung: "Ik ken ondertussen niet iedereen bij Ferrari meer, dus ik heb geen volledig beeld van de situatie op dit moment. Maar het is natuurlijk een grote verandering, zeker ook voor hem. Ferrari werkt echt met eigen spelregels, de cultuur binnen het team is simpelweg heel erg anders."

Veel vertrouwen in Hamilton

Vettel denkt niet dat het doorzettingsvermogen van Hamilton is verdwenen. De Duitse oud-coureur heeft veel vertrouwen in hem: "Ik twijfel er niet aan dat men er alles aan gaat doen om de overgang voor hem makkelijker te maken en om deze zo succesvol mogelijk te laten verlopen. En als er iemand is die dit moet kunnen doen, dan is dat Lewis wel. Aan zijn capaciteiten en vaardigheden hoeven we in ieder geval niet te twijfelen."

Hamilton krijgt aankomend weekend weer een kans om te scoren. In Imola gaat hij voor het eerst in Italië in een Ferrari racen.