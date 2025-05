'Oakes verliet Alpine vanwege aanbod van Red Bull om Horner te vervangen'

Oliver Oakes vertrok deze week plotseling als teambaas van Alpine. Het was een vreemde actie, maar volgens Flavio Briatore was er geen sprake van ruzie. Het zou om persoonlijke redenen gaan, en volgens Christian Danner kan dat heel goed te maken hebben met een nieuwe rol bij Red Bull Racing.

Het vertrek van Oakes kwam voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Zijn vertrek bij Alpine kan volgens velen niet los worden gezien van de situatie omtrent Jack Doohan en Franco Colapinto bij het team. Een dag na het vertrek van Oakes liet Alpine immers weten dat Doohan wordt vervangen door Colapinto. Oakes had in de weken daarvoor Doohan verdedigend en stond vierkant achter hem.

Op de dag van het vertrek van Oakes kwam er via het Italiaanse Autosprint nog een opvallend verhaal naar buiten. Er werd gesteld dat de positie van teambaas Christian Horner bij Red Bull onder druk staan. Hij zou niet langer de volledige steun hebben van de Red Bull-top, en een vertrek werd niet uitgesloten. Als vervanger zouden de mensen bij Red Bull Oakes op het oog hebben, waardoor de verhalen over een vertrek nog opvallender werden.

Reële mogelijkheid

Oud-coureur en huidig analist Christian Danner vindt het geen gekke gedachtegang. Danner laat in een interview met Sport1 weten dat het vertrek van Oakes met Red Bull te maken kan hebben: "Het is ook mogelijk dat hij een ander aanbod heeft gekregen voor een betere baan, bij Red Bull. Dat is een zeer reële mogelijkheid."

Oude kameraad van Horner

Danner denkt niet dat Horner gaat vertrekken, want hij denkt dat de Brit een stap wil zetten op de trap binnen Red Bull. Hierdoor kan de functie van teambaas vrij komen.

De oud-coureur denkt dat Oakes past in het plaatje van Red Bull: "Hij is een vertrouweling van Horner, een oude kameraad. Ze kennen elkaar al heel erg lang en ze hebben eerder al samengewerkt."