Alpine doorbreekt stilte over interne chaos

Het team van Alpine heeft een aantal zeer zware weken achter de rug. Hun teambaas nam ontslag, ze voerden een rijderswissel door en ze werden het middelpunt van een soort regen van geruchten. Bij moederbedrijf Renault willen ze nu één ding: rust in de tent.

Alpine maakte vlak na de Grand Prix van Miami bekend dat teambaas Oliver Oakes ontslag had genomen. De Brit werd in verband gebracht met een overstap naar Red Bull, maar na een paar dagen werd duidelijk dat zijn broer was opgepakt. Het zorgde voor een vrachtlading aan geruchten, en de dagelijkse leiding bij Alpine is nu in handen van good old Flavio Briatore.

Stabiliteit in het team vinden

Bij Renault, het moederbedrijf van Alpine, willen ze nu vooral rust in de tent creëren. Renault CEO Luca De Meo heeft nu zijn stilte doorbraken. Op de grid van de MotoGP-race in Le Mans sprak hij zich uit voor de camera van Canal Plus: "We proberen stabiliteit in het team te vinden. Eén ding staat in ieder geval vast: we blijven investeren, totdat we de juiste formule hebben gevonden om goed te presteren."

Oakes was zeker niet de enige belangrijke naam die vertrokken is bij het team. In de afgelopen jaren vertrokken ook teambazen Cyril Abiteboul, Laurent Rossi, Otmar Szafnauer en Bruno Famin trokken de deur achter zich dicht. Daarnaast vertrokken er ook een aantal technische mensen, en waren er proberen op het vlak van coureurszaken.

Vertrouwen in de toekomst

De Meo heeft in ieder geval veel zelfvertrouwen, en hij wijst ook naar andere projecten: "Alpine is actief in veel verschillende klassen, waaronder de enduranceracerij. Op zaterdag hadden we een goed resultaat in de 6 uur van Spa, en dat geeft ons goede hoop voor Le Mans. Er zijn dingen die werken, en dingen die niet werken. Je moet koppig blijven en doorzetten."