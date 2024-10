Uitslag kwalificatie Mexico: Pijlsnelle Sainz grijpt pole, Verstappen komt net te kort

De startopstelling voor de Mexicaanse Grand Prix is bekend. Op het circuit in Mexico-Stad werd de pole position gepakt door Carlos Sainz. Hij deelt de eerste startrij met Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd in deze kwalificatie compleet gemaakt door Lando Norris.

Q1

De kwalificatie in Mexico begon redelijk rustig. Toen de lichten aan het einde van de pitlane op groen schoten, stond er nog niemand klaar om de baan op te gaan. Na een paar seconden barstte de actie echter wel los. Sergio Perez was één van de mannen die de baan op kwam.

Het bomvolle Foro Sol juichte toen Perez door het stadion reed voor zijn eerste rondje. Maar Perez kon niet schitteren. Zijn rondetijden vielen tegen, en hij bracht vrijwel de hele sessie door in de onderste regionen van de tijdenlijst. Hij kwam niet door Q1 heen, en dat zorgde voor een enorme teleurstelling op de tribunes. Het was niet de enige verrassing van de sessie, want ook Oscar Piastri viel af. De McLaren-coureur verloor zijn rondetijd vanwege het overschrijden van de track limits. Dit rondje zou hem echter niet hebben gered. Naast Perez en Piastri vielen ook Franco Colapinto, Esteban Ocon en Guanyu Zhou af.

Q2

Net als in Q1 begon het tweede gedeelte van de kwalificatie rustig. De coureurs stonden niet in een soort file, en Alexander Albon en Max Verstappen konden op hun gemak de baan op rijden. Ook Charles Leclerc was snel te vinden op het asfalt, maar hij overschreed de track limits in bocht 2.

Leclerc kon zich in zijn tweede run herstellen, en ook zijn teamgenoot Carlos Sainz kende geen enkele moeite met het bereiken van Q3. Fernando Alonso wilde dat ook doen in zijn 400ste raceweekend, maar hij, en veel andere coureurs, konden geen poging meer wagen. Yuki Tsunoda maakte een remfoutje bij het ingaan van bocht 12 en hij crashte. Zwaar teleurgesteld stapte de Japanner uit, en de marshalls moesten aan de bak. Naast Tsunoda vielen ook Liam Lawson, Alonso, Lance Stroll en Valtteri Bottas af.

Q3

Het derde gedeelte van de kwalificatie begon iets later vanwege de crash van Tsunoda. Toen Q3 eenmaal van start ging, werd het direct druk op de baan. Meerdere coureurs hadden hun zinnen gezet op de pole position. De Ferrari's, Norris en Verstappen waren snel bezig. Verstappen noteerde een razendsnel rondje, maar hij had de track limits in de tweede bocht overschreden.

Zonder geldige rondetijd achter zijn naam, moest Verstappen gaan pushen in zijn tweede run. Carlos Sainz was echter een tandje te snel. Ook Lando Norris kon niet in de buurt komen van de tijd van de Spanjaard. Sainz' teamgenoot Charles Lecerc verloor de kans op de pole na een momentje in Q2. Sainz was de winnaar van de dag, en hij weet dat er veel mogelijk is.