Sky-gezicht heeft geen problemen met Max Verstappen, maar wel met zijn fans

Max Verstappen en de Britse media waren in de afgelopen jaren soms als water en vuur. Het zorgde voor veel geruchten, maar de hoofdrolspelers houden zich rustig. Sky Sports-commentator David Croft stelt dat hij een goede band heeft met Verstappen, maar dat sommige fans er bij hem wat minder goed op staan.

Verstappen en de Britse zender Sky Sports lagen in de afgelopen jaren regelmatig over hoop met elkaar. Het resulteerde een paar jaar geleden zelfs op een boycot van Verstappen. Toen Verstappen vorig jaar in Brazilië een grapje maakte over de Britse media, besloot Sky-commentator Croft daar nogal serieus op te reageren.

De band met Verstappen

Vorige week gingen Verstappen en Croft weer samen het internet over. Tijdens de persconferentie op de donderdag in Saoedi-Arabië, kreeg Verstappen een vraag van Croft. De Britse commentator vroeg naar de zorgen van Helmut Marko over een mogelijk vertrek van Verstappen. Er ontstond een klein gesprekje tussen de twee, en Verstappen grapte dat Croft zich beter bezig kon houden met het geven van commentaar bij de races.

Het was een geintje, maar het zorgde wel weer voor reacties op sociale media. Volgens Sky-commentator Croft zijn er ook geen problemen. In een reportage van The Times legt hij dat hij: "Max en ik hebben een heel goede relatie. Ik ken hem al vanaf het begin. We hebben nooit ruzie gehad, hij is nooit naar me toegekomen om te zeggen dat hij het niet leuk vond wat hij zei."

De fans van Verstappen

Verstappen en Croft hebben dus een goede band, maar de commentator kan het wat minder goed vinden met een aantal fans van de Nederlander.

De Britse commentator haalt daar zijn schouders over op: "Sommige fans slaan hier op aan, en ze nemen het je kwalijk dat je die vraag stelt. Het is gewoon mijn werk, mensen kiezen ervoor om me aan te vallen. Prima. Je kan me zo vaak aanvallen als je wil. Ik ben er gewoon weer bij de volgende persconferentie, en het zorgt er niet voor dat ik die vraag niet ga stellen. Als je in de schijnwerpers staat en op sociale media moet je gewoon een olifantenhuid hebben."