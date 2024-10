Uitslag VT2 Mexico: Frustrerende motorproblemen voor Verstappen, Sainz snelste

De tweede vrije training in Mexico is weer een feit. Op het sfeervolle circuit in Mexico-Stad stond deze training in het teken van een bandentest voor Pirelli. De snelste tijd werd neergezet door Carlos Sainz. De tweede tijd werd ditmaal gereden door Oscar Piastri, terwijl Yuki Tsunoda de top drie compleet maakte.

De speciale bandentraining werd afgetrapt door Lando Norris. De Britse McLaren-coureur werd in VT1 nog vervangen door Patricio O'Ward, en daarom mocht hij nu ook een half uurtje van de training gebruiken om data te verzamelen. Norris kreeg al snel gezelschap van meerdere coureurs. Onder meer de Aston Martins van Lance Stroll en jubilaris Fernando Alonso kwamen de baan op.

Alexander Albon kwam niet direct het stoffige asfalt op. Na zijn crash in de eerste vrije training was er nog veel schade aan zijn Williams. De monteurs werkten hard door, maar voorafgaand de sessie werd al duidelijk dat Albon een groot gedeelte moest overslaan. Ook bij Ferrari werd er nog hard gewerkt tijdens de eerste minuten van de training. Charles Leclerc had zijn wagen tijdens VT1 uitgeleend aan Oliver Bearman, en de Brit raakte betrokken bij de crash van Leclerc.

Ook Max Verstappen bracht de eerste minuten door in zijn pitbox. Tijdens de eerste vrije training kampte hij met wat problemen met zijn Power Unit, en die leken niet voorbij te zijn bij de start van VT2. Verstappen kwam de baan op, maar liet vrijwel direct weten dat zijn krachtbron nog steeds een vreemd geluid maakte. Volgens Red Bull was alles in orde, maar naar een paar minuten werd Verstappen toch naar binnengehaald. Hij had weer geklaagd over de problemen, terwijl hij ook kampte met remproblemen.

Crash

Terwijl de monteurs bij Red Bull aan de slag gingen, ging het helemaal mis in bocht negen. George Russell stuiterde over de kerbstone heen, en dat zorgde voor een flinke crash. De Mercedes-bolide van Russell kwam hard in aanraking met de tecpro barrier, en de schade was groot. Er werd direct met de rode vlag gezwaaid en het gezicht van Toto Wolff stond op onweer. Russell oogde aangeslagen, en hij werd opgepikt door de medical car. De sessie lag vervolgens geruime tijd stil.

Doorwerken

De rode vlag gaf Red Bull de kans om te werken aan de problemen van Verstappen. Zijn RB20 klonk nog steeds als een verkouden hond, en het team ging hard aan de slag. Toen de lampen weer op groen schoten, had Verstappen zijn helm weer op en zat hij in zijn auto. Na een paar minuten werd hij echter weer naar binnengehaald, Red Bull meldde dat hij nog steeds problemen had.

Op de baan ging het getest met de banden rustig verder. De teams werkten hun longruns en performanceruns af om Pirelli genoeg data te geven over de nieuwe compounds. Carlos Sainz vond zichzelf geruime tijd terug aan de top van de tijdenlijst, maar de tijden zeiden eigenlijk niets. Iedereen reed op een andere band, en dat zorgde voor de verschillen. Het was vooral belangrijk om niet tegen problemen aan te lopen.

Einde training

Dat gebeurde bij Red Bull en Verstappen dus wel. Met nog een halfuurtje op de klok lieten ze weten dat Verstappen niet meer in actie zou komen. Er werd nog steeds hard gewerkt aan de problemen met de Power Unit, en dat nam veel tijd in beslag. Aan de andere kant van de pitlane begon men ook te zweten, want Guanyu Zhou klaagde over problemen met zijn remmen en zijn Power Unit.

Het team van Mercedes kwam daarna met goed nieuws naar buiten. Russell mocht het medical centre verlaten en hij was in orde. Dat betekent dus dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het zoeken van een vervanger. Bij Red Bull was de frustratie groot na de problemen bij Verstappen. Hij was echter niet de man met de grootste problemen, want Alexander Albon had helemaal geen rondjes weten te rijden.