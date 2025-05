Protest Red Bull afgewezen, Russell blijft derde

De stewards hebben een besluit genomen over het protest van Red Bull tegen George Russell. De Oostenrijkse renstal was van mening dat Russell niet van zijn gas was gegaan tijdens een gele vlag, en daarom wilden ze een onderzoek zien. Dat gebeurde, en de stewards wezen het af.

Russell kwam in Miami als derde over de streep, één plekje voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur kreeg in de slotfase van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase de opdracht om het gat naar Russell onder de vijf seconden te houden. Verstappen vroeg zich af wat hiervoor de reden was, maar hij kreeg geen antwoord. Na afloop bleek dat Red Bull in protest ging, omdat ze vonden dat Russell niet van zijn gas was gegaan onder een gele vlag. Verstappen riep tijdens de race al dat hiernaar gekeken moest worden.

Protest afgewezen

Russell moest zich melden bij de stewards, en daar werd besloten dat het protest niet vruchtbaar was. Er is geen straf uitgedeeld aan Russell en de Britse Mercedes-coureur blijft derde.

Red Bull gaf bij de stewards aan dat Russell volgens hen op geen enkel moment van zijn gas was gegaan. Bij Mercedes gaven ze aan dat dit wel het geval was, en dat Russell lifte op het moment dat dit nodig was.

Russell remde wel

De stewards concludeerden dat uit zowel de beelden als de telemetrie bleek dat Russell wel degelijk van zijn gas is gegaan. Ze zagen ook dat hij snelheid minderde, en dat er daarom geen penalty werd uitgedeeld. Ze geven ook aan dat hoe er wordt afgeremd, soms lastig te zien is als een coureur bijvoorbeeld een remzone in gaat.

De uitslag van de Grand Prix staat hierdoor vast. Naast Russell werd er ook onderzoek gedaan naar Pierre Gasly en Carlos Sainz. Beide coureurs remden niet goed genoeg onder de gele vlaggen, maar ze kregen een waarschuwing.