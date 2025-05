Red Bull tekent protest aan tegen George Russell

Het team van Red Bull Racing is in protest gegaan tegen de uitslag van de Grand Prix van Miami. De Oostenrijkse renstal heeft een protest ingediend bij de stewards over een actie van George Russell. Ze zijn namelijk van mening dat hij niet van zijn gas is gegaan onder de gele vlag.

Max Verstappen liet tijdens de Virtual Safety Car-periode al weten dat hij het gevoel had dat Russell niet van zijn gas was gegaan. Bij Mercedes zagen ze dat anders, en de stewards openden ook geen onderzoek. Toch wil Red Bull nu dat er naar de zaak wordt gekeken, en ze zijn in protest gegaan tegen de uitslag van de race. Ze willen een onderzoek naar Russell zien.

Boodschap aan Verstappen

Het was een opvallend moment, want verder leek niemand er vanuit te gaan dat Russell ergens een regel had overtreden. Ook de stewards, die over alle data beschikken, zagen geen overtreding. Toch leken ze bij Red Bull zeer zeker van hun zaak te zijn. Ze lieten Max Verstappen weten dat hij het gat onder de vijf seconden moest houden, toen de Nederlander vroeg wat het idee hierachter was kreeg hij geen antwoord. Nu blijkt dus dat ze bij Red Bull denken dat Russell een straf moet krijgen.

Wat gaan de stewards hier mee doen?

De stewards zullen snel een beslissing moeten nemen. Red Bull moet nu eerst laten zien dat ze nieuw bewijs hebben voor de zaak. Als ze dat hebben, dan wordt er waarschijnlijk een nieuw onderzoek geopend. Als daaruit blijkt dat Russell echt niet van zijn gas is gegaan, dan zal er een straf volgen. Red Bull lijkt te rekenen op een tijdstraf van vijf seconden, al kan dat ook nog gaan oplopen. De stewards zijn normaal gesproken zeer streng als het aankomt op dit soort incidenten.