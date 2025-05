Russell maakte zich niet druk om jagende Verstappen: "Ik was kalm"

Met een beetje geluk pakte George Russell de derde plek in Miami. De Britse Mercedes-coureur profiteerde van de Virtual Safety Car, en bleef daarvoor Max Verstappen voor. Het was even zweten, want Verstappen wist aardig dicht bij te komen.

Russell reed een goede race, en maakte geen fouten in de openingsfase. De Britse coureur lette op, en reed rond in de schaduw van de koplopers. Hij wachtte lang met het maken van een pitstop, en toen er voor een Virtual Safety Car werd gekozen na de uitvalbeurt van Oliver Bearman, dook hij naar binnen. Russell had geluk, want Max Verstappen was vlak daarvoor gestopt. Russell pakte de derde plaats, en wist daarna de jagende Red Bull achter zich te houden.

Tevreden met P3

Russell was tevreden toen hij na afloop neerplofte op een stoeltje op de truck voor de podiuminterviews. Bij interviewer van dienst Jenson Button sprak hij zich daar uit: "Ik ben heel blij dat ik derde ben geworden. Persoonlijk heb ik het dit weekend zwaar, en ik had altijd een achterstand. Uiteindelijk, toen het telde, kwam ik tot een geweldig resultaat. De McLarens hebben het goed gedaan, ze zijn echt down the road!'

Strijden met Verstappen

In de slotfase moest hij de jagende Red Bull van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen achter zich houden. Het was geen makkelijke opgave, maar Russell had het allemaal goed onder de knie: "Ik was best wel kalm. Ik voelde me heel erg goed in de auto, en ik wist hem gewoon achter me te houden."

Verder had Russell genoten, en hij sloot zijn verhaal af met een knipoog naar de build-up van eerder vandaag: "Ik denk dat Lando een beetje boos op me is, want we hadden vanochtend een kleine crash in de wedstrijd met de LEGO-auto's!" Tijdens de build-up reden de coureurs met auto's van LEGO die net zo groot waren als in het echt."