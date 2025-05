Vierde plek kan Verstappen niet interesseren: "Laat maar lekker zitten"

Max Verstappen kon zijn pole position in Miami niet verzilveren. De Nederlander kwam als vierde over de streep, en dat maakte hem niet zoveel uit. Hij had wel genoten van zijn duels, want hij vond het ook belangrijke om een beetje lol te hebben.

Verstappen behield de leiding bij de start, maar kreeg al snel te maken met de veel snellere McLaren van Oscar Piastri. Na een paar rondjes moest hij ruimte maken voor de Australiër, en ging hij de strijd aan met Lando Norris. De Brit haalde hem in, waarna Verstappen pech had met een Virtual Safety Car. Hierdoor haalde ook George Russell hem in, en werd hij vierde.

Beetje lol maken

Na afloop van de race haalde Verstappen zijn schouders op. Bij Viaplay was hij heel realistisch: "Het was gewoon niet goed genoeg. Ik had 0,0 kans. Ik heb natuurlijk wel wat geprobeerd met de McLarens, want ik had toch niets te verliezen. Een beetje lol maken! Dat die VSC daarna kwam, maakte niet uit. Derde of vierde, dat maakt toch geen verschil."

Felle duels

Net als twee weken terug vocht Verstappen weer een duel uit met Oscar Piastri. De Australiër vocht met het mes tussen de tanden, en dat vond Verstappen helemaal niet erg: "Na Saoedi denk ik dat hij wel weet wat hij kan verwachten." Als er wordt gesteld dat Piastri net zo hard racet als Verstappen, moet de Nederlander lachen: "Dat is goed om te zien!"

Over het duel met Russell was Verstappen ook duidelijk: "Ik kon Russell niet goed volgen. Zodra ik een beetje harder wilde gaan, werden mijn banden weer warmer. En dan kan je gewoon niet aanvallen. Op een gegeven moment dacht ik dan ook, laat maar lekker zitten." Verstappen gaf aan dat hij lekker naar huis gaat, naar zijn vriendin en zijn pasgeboren dochter.