Uitslag VT1 Mexico: Russell klap sneller dan de rest, motorproblemen voor Verstappen

De eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez is een feit. Op het circuit in de Mexicaanse hoofdstad werd de snelste tijd genoteerd door George Russel. Achter hem stond de naam van Carlos Sainz op de tweede plaats op de tijdenlijst. De top drie werd compleet gemaakt door Yuki Tsunoda.

De eerste vrije training in Mexico-Stad leek op het oog een doodnormale vrije training voor de teams, maar was stiekem van cruciaal belang. De teams en rijders moeten tijdens de tweede training namelijk een aantal tests gaan uitvoeren voor bandenleverancier Pirelli met de banden voor 2025. Hierdoor zal er tijdens die training niks gedaan kunnen worden ter voorbereiding van de kwalificatie en Grand Prix later dit weekend, waardoor VT1 erg belangrijk was voor de rest van het weekend in Mexicaanse hoofdstad.

Dit realiseerden de teams zich ook, waardoor alle coureurs, op de Williams-rijders na, direct de baan op reden toen de groene vlag werd gezwaaid voor het begin van VT1. Ook Max Verstappen werd het Autódromo Hermanos Rodríguez opgestuurd en noteerde direct de snelste tijd op de harde band (1:20.970), de compound waarop iedereen naar buiten was gereden.

Na deze ronde was de Nederlander direct over de boordradio te horen. Niet om aan te geven hoe zijn auto voelde, maar om te melden dat er een stuk van een reclamebord was losgekomen en op het rechte stuk richting bocht één terecht was gekomen. De FIA kreeg dit ook mee en zo was de eerste rode vlag binnen vijf minuten een feit. Het oponthoud duurde echter niet lang en een minuut op vijf later konden de coureurs hun weg weer vervolgen.

Monteurs werken aan bolide Verstappen

Alle rijders gingen direct de baan weer op, behalve Verstappen. De monteurs van Red Bull waren namelijk druk bezig onder de bolide van de Nederlander, wat voor een kort oponthoud zorgde. Na een minuut of vijf kon ook Verstappen zijn weg weer vervolgen op de harde band. Ondertussen was de snelste tijd van de Nederlander al flink aangescherpt door Carlos Sainz, die een 1:19.407 noteerde op de harde band. George Russell en Alexander Albon completeerden de top drie op dat moment, terwijl Verstappen op een kleine zeven tienden van Sainz op P4 stond.

Harde crash zorgt voor tweede rode vlag

Albon, die hier vorig jaar ook al bloedsnel was in de trainingen, stond er dus opnieuw goed bij, maar zijn training en die van Oliver Bearman kwamen al snel tot een einde na een bijzonder incident. De Thaise-Brit was zijn bolide namelijk kwijtgeraakt bij het uitkomen van bocht negen, spinde tegen de langzaam rijdende Ferrari van Bearman aan en ging hard de bandenstapels in. Het incident zorgde voor de tweede rode vlag, die veel tijd in beslag nam, doordat de tecpro barrier moest worden gerepareerd.

Russell klap sneller dan de rest

Nadat deze gerepareerd was, kwamen de meeste rijders, met nog zo'n 22 minuten te gaan, op de rode band naar buiten, waardoor het meteen een klap harder ging. Sainz noteerde een 1:18.5, waarna Verstappen niet verder kwam dan een 1:18.8, die goed was voor P4. George Russell was echter nog een klap sneller dan beide mannen en was de eerste rijder in de 1:17. Hij noteerde drie paarse sectoren en toonde aan dat Mercedes er over één ronde ook in Mexico weer goed bij lijkt te zitten. Aan het einde van de training wist Sainz zijn tijd nog te verbeteren, waardoor hij op drie tienden van de dominante Russell wist te komen, maar die bleef zodoende een klap sneller dan de rest.

Motorproblemen Verstappen

De training eindigde voor Verstappen niet alleen met slechts een vierde tijd, maar ook met motorproblemen. De Nederlander had geen power meer en zag zijn training vijf minuten voor de geblokte vlag tot een einde komen. Tsunoda was daarentegen de grote verrassing met een derde tijd.