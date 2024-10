Uitslag VT1 Verenigde Staten: Sainz snelste in belangrijke training, Verstappen derde

De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Austin is een feit. Op het Circuit of the Americas werd in deze sessie de snelste tijd neergezet door Carlos Sainz. De tweede tijd op de tijdenlijst stond op naam van Charles Leclerc. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Max Verstappen .

Aangezien er slechts één training op het programma staat dit weekend, hadden de teams alle tijd nodig. Vrijwel alle coureurs kwamen de baan op toen het licht op groen schoot. Ook Max Verstappen stuurde zijn RB20 direct het gloednieuwe asfalt op.

Verstappens werkgever Red Bull introduceert dit weekend een aantal nieuwe onderdelen, dus de training was zeer belangrijk. Verstappen werd de baan opgestuurd met flowvis op zijn wagen, en hij begon zijn dag met een snelste tijd. De focus lag in de beginfase niet op de tijden, want meters maken en data verzamelen was belangrijk.

Het Circuit of the Americas vormde echter een uitdaging voor de coureurs. Oscar Piastri en Franco Colapinto kenden wat momentjes, en Pierre Gasly spinde bij het ingaan van bocht 1. Lewis Hamilton kwam daarna zeer goed weg. In de snelle bochtencombinatie in de eerste sector verloor hij de macht over het stuur. Hamilton veranderde in een passagier en zijn momentje resulteerde in een spectaculaire spin. Wonder boven wonder raakte hij niets.

Momentjes

Hamiltons teamgenoot George Russell zag de spin op de grote schermen naast de baan. Hij meldde zich direct op de boordradio en meldde dat hij een momentje had gehad in dezelfde bocht. Enkele minuten later spinde de Brit alsnog, hij stond achterstevoren op de heuvel bij bocht 1.

Na een halfuurtje besloot men bij Red Bull voor een paar snelle rondjes te gaan. Max Verstappen en Sergio Perez werden de baan opgestuurd op verse setjes softs. Verstappen klaagde over koude bandjes, maar hij begon wel snel. Zijn tijd was bijna een seconde sneller dan de snelste tijd van Perez. De Mexicaan wist zich nog een beetje te herstellen tijdens zijn tweede softrun.

Kleine verschillen

De andere teams wachtten langer voordat ze hun coureurs de baan opstuurden met zachte banden. In de laatste tien minuten van de training gebeurde dit uiteindelijk. Guanyu Zhou maakte dit niet mee, want hij moest zijn Sauber in de pits parkeren met motorische problemen. Oscar Piastri kende ook een momentje, want hij miste de ingang van de pits. Dit leverde hem uiteindelijk een waarschuwing op.

Verstappens snelste tijd hield in de slotfase geen stand. De Ferrari's van Sainz en Leclerc waren zeer snel, en ze pakten een 1-2tje. Het is opvallend, aangezien Ferrari als één van de weinigen geen nieuwe onderdelen heeft geïntroduceerd in Austin. De verschillen waren echter klein, want er zaten dertien auto's binnen een seconde van elkaar. Met een sprintkwalificatie voor de boeg, kan er nog veel gaan gebeuren.