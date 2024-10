Vowles eerlijk: "Williams niet klaar voor Newey"

Het team van Williams toonde begin dit jaar interesse in de diensten van Adrian Newey. De topontwerper vertrok echter naar Aston Martin, en dat begrijpt James Vowles. De teambaas van Williams stelt dat zijn team nog niet klaar is voor iemand als Newey.

Newey maakte begin dit jaar bekend dat hij ging vertrekken bij Red Bull. Meerdere teams toonden direct interesse in de Brit. Ferrari werd gezien als een serieuze optie, terwijl ook Aston Martin bij hem aanklopte. Ook Williams-teambaas James Vowles sprak hardop de ambitie uit om Newey binnen te halen. Al snel werd duidelijk dat Williams niet meer vocht voor zijn handtekening. Newey tekende uiteindelijk een contract bij Aston Martin.

Williams-teambaas James Vowles heeft daar veel begrip voor. Williams stapte al snel uit de race voor de handtekening van Newey. In een interview met Auto, Motor und Sport laat Vowles weten waarom hij dat deed: "Het heeft niets met geld te maken, ook al was er uiteindelijk een soort biedwedstrijd waar we niet aan mee wilden doen. Ik wil mensen die in ons project geloven. Williams was niet klaar voor iemand als Adrian. Er moet nog veel worden ontwikkeld voordat we iemand van die klasse de juiste omgeving kunnen bieden. Hij zou ons team hebben overweldigd en dat had het tegenovergestelde effect kunnen hebben. Hij zou gefrustreerd zijn geraakt. Ik wil ook geen infrastructuur bouwen die afhankelijk is van een persoon. Williams gaat niet over mij, een coureur of een engineer. Het is een team van 1000 mensen die samenwerken. Dat is belangrijk. Het geeft je een verlies op de korte termijn voor een winst op de lange termijn."