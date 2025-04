Newey negeert berichten van Aston Martin-bestuur

Aston Martin heeft topontwerper Adrian Newey van Red Bull gehaald. Dit is natuurlijk geen nieuws meer, maar de Brit is momenteel volop bezig met de auto van 2026. Met de Aston Martin-auto van dit seizoen gaat de ontwerper zich niet bemoeien.

Het team van Lawrence Stroll hoeft dat dan ook niet te proberen. Newey reageert nergens op en zijn volledige aandacht is toegewijd aan de auto van volgend jaar. Newey wil de beste auto hebben voor de nieuwe regelingen en is zich daar daarom honderd procent op aan het focussen.

Stap voor stap

De kans dat Aston Martin volgend jaar weer meedoet om de podiums is vrij groot. Adrian Newey moet ervoor gaan zorgen dat Aston grote stappen richting het worden van een topteam zet. Wie nu de races kijkt, heeft dat misschien niet helemaal door, want de Aston Martin lijkt niet vooruit te komen. Fernando Alonso heeft momenteel nog geen punten, terwijl Lance Stroll op tien punten staat. Stroll heeft deze punten vooral te danken aan de uitvalbeurten in Melbourne en de diskwalificaties van Gasly en de Ferrari's in China.

Het team staat hierdoor zevende in het constructeurskampioenschap. Achter de schermen is er echter veel gebeurd, met name met de komst van Newey, en het team verwacht volgend jaar te kunnen knallen. Adrian Newey heeft namelijk al 26 titels binnengesleept als ontwerper. Het begon allemaal bij Williams in 1991. Die auto werd dat jaar tweede.

Volgend jaar

De invloed van Newey begint echter volgend jaar pas en Aston Martin hoeft nog niet te rekenen op Newey voor dit jaar. Teambaas van Aston Martin, Andy Cowell, legt uit aan AS waarom Newey zo gefocust is op volgend jaar: "Hij is een ontwerper. Een van de besten. Vanaf de eerste dag hebben we zijn werkomgeving voorbereid. Hij kwam binnen en ging naar vergaderingen over de nieuwe regels, over de concepten waaraan we hadden gewerkt. We wezen hem op alle deadlines voor het indienen van informatie voor de productie van deze auto. Hij ging meteen aan de slag met ingenieurs om schetsen te maken op zijn tekentafel."

"Hij zit in die ontwerpcyclus om fundamentele onderdelen van de auto te ontwerpen. Negentig procent van de creatie van een auto vindt plaats in de fabriek en dat is waar we Adrian willen hebben. Hij heeft zijn kantoor; iedereen die langsloopt zegt dat als ze hem zien, hij altijd aan het tekenen is op het whiteboard. Natuurlijk, hij gaat niet naar vergaderingen, hij beantwoordt geen e-mails, hij is gewoon bezig met het samenstellen van een snelle auto. En dat proces steunen we allemaal."