Kritiek voor worstelend Red Bull: "Waché is geen Newey"

Het team van Red Bull Racing heeft geen sterke start van het seizoen achter de rug. Er moeten nog veel zaken worden verbeterd, en volgens Ralf Schumacher liggen de problemen ook bij het technisch hart. Hij stelt dat Pierre Waché geen Adrian Newey is.

Topontwerper Newey kondigde ongeveer een jaar geleden zijn vertrek bij Red Bull aan. Eind vorig jaar werd duidelijk dat hij een contract heeft getekend bij Aston Martin, en in maart is hij begonnen aan zijn nieuwe job. Bij Red Bull moeten ze het nu doen zonder hem, en dat gaat nog niet lekker. Ze staan derde in het constructeurskampioenschap, en Max Verstappen heeft nog genoeg verbeterpunten op het oog. Technisch directeur Pierre Waché en zijn mensen moeten aan de bak.

Waché heeft het zwaar

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is kritisch op Red Bull. In een interview met Sky Sports geeft hij zijn mening: "Ik vind Pierre Waché geen Adrian Newey. Daarom gaat het nu zo moeilijk."

Volgens Schumacher had teambaas Christian Horner kunnen verwachten dat het vertrek van Newey zo hard zou aankomen: "Hij heeft het hele team opgebouwd en was samen met Marko verantwoordelijk. Hij had het moeten zien. En hij had Newey nooit mogen verliezen."

Heeft Horner een fout gemaakt?

Schumacher vindt dat vooral Horner hier de fout in is gegaan: "Hij dacht dat het allemaal wel goed zou komen en dat hij Newey niet nodig zou hebben. Daar is het begonnen. Horner is zichzelf te groot gaan vinden en zit nu met een probleem. Bij hem krijg je altijd het gevoel dat hij het team alleen overeind wil houden en daarom de touwtjes stevig in handen heeft. Of dat altijd goed is, dat weet ik niet."

Newey is nu bezig met zijn nieuwe job bij Aston Martin. Hij heeft zich nog niet op de circuits gemeld, en is vooral achter de schermen bezig bij het team uit Silverstone.