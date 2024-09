Uitslag VT3 Azerbeidzjan: Russell snelste in lastige sessie, Verstappen vijfde

De laatste vrije training van het Azerbeidzjaanse raceweekend is een feit. Op het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc. In deze derde vrije training werd de top drie compleet gemaakt door Lando Norris .

In een bewolkt Bakoe ging de derde vrije training rustig van start. De coureurs hadden geen haast, aangezien de omstandigheden niet ideaal waren. De baan was koud, en het is de verwachting dat de baantemperatuur veel hoger ligt in de kwalificatie. Er hing ook een beetje regen in de lucht. Sergio Perez stelde dan ook dat de baan een beetje vochtig aanvoelde.

Ocon

De Mexicaan kwam als eerste de baan op, en hij kreeg gezelschap van Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda en Max Verstappen. De coureurs gingen al snel weer naar binnen, en de fans moesten het doen met sfeerbeelden vanuit de pitlane. Na een kwartier kwamen er veel coureurs naar buiten, maar al snel konden ze de pitlane weer opzoeken.

Esteban Ocon was namelijk stilgevallen in de derde sector. Zijn Alpine maakte een paar vreemde geluiden en viel stil. Het was een pijnlijk moment, want Ocon had op vrijdag vrijwel de hele eerste vrije training gemist vanwege motorproblemen.

Rood

Na de rode vlag kwamen de overgebleven coureurs de baan op op de rode banden. Het werd tijd om te gaan pushen, maar het begon ook net te druppelen. Max Verstappen ging snel, maar dat gold ook voor het verrassende Williams-duo Alexander Albon en Franco Colapinto. Op het moment dat de coureurs nog een keertje wilden pushen, werd de sessie weer stilgelegd.

Oliver Bearman was namelijk de fout ingegaan in de eerste bocht. Hij realiseerde zich te laat dat hij de bocht niet meer kon halen. Hij probeerde de uitloopzone in te sturen, maar dat ging mis. Hij raakte de muur en de rode vlag werd weer gezwaaid. Na de crash van Bearman gingen de coureurs nog een keertje de baan op op de rode banden. Veel coureurs wisten goede rondetijden te noteren, en het werd duidelijk dat de kwalificatie spannend zal gaan worden.

Blokkeren

Max Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde tijd, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez weer naar de stewards mag gaan. Hij blokkeerde Carlos Sainz, en dat mogen ze gaan bespreken. De stewards keken gisteren naar een soort gelijk moment, en dat leverde Sainz toen een waarschuwing op. Wat verder opviel was de snelheid van Williams, niet alleen Alexander Albon, maar ook Franco Colapinto was snel.