Zelfverzekerd Mercedes verwacht competitief weekend in Miami

Het team van Mercedes heeft en sterke start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal vecht mee om de podiumplekken, en ze azen ook aankomend weekend weer op een goed resultaat. Teambaas Toto Wolff heeft vertrouwen, maar wil niet dat zijn team naast hun schoenen gaat lopen.

Mercedes staat na vijf raceweekenden op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. George Russell stond in drie van de vijf races op het podium, en debutant Andrea Kimi Antonelli maakt een stabiele indruk. In Miami hopen ze aankomend weekend weer te kunnen presteren, al weten ze ook dat ze niet het sterkste team zullen zijn.

Rust bewaren

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zin in het aankomend weekend. De Oostenrijker laat in de preview van Mercedes weten wat de verwachtingen zijn: "We hebben een goede start van het seizoen gehad, maar we gaan niet naast onze schoenen lopen. We willen verder bouwen op de positieve ontwikkelingen uit de eerste vijf races. Saoedi-Arabië was een iets uitdagendere Grand Prix, maar met dezelfde temperaturen en banden hebben we veel geleerd voor dit weekend. We hopen daarom op een competitievere prestatie."

Drukke dagen

Net als in Jeddah kan het dit weekend in Miami zeer warm worden. Wolff heeft dus goede hoop, maar weet ook dat het een druk weekend gaat worden: "Miami is een iconische stad, en het evenement is uitgegroeid tot één van de vaste races op de kalender. Dit jaar hebben we meerdere interessante activiteiten op de planning staan, waaronder filmpremières, technologieforums en evenementen van partners. Daarnaast hebben we onze eigen hospitality, en vieren we de roots van zowel Miami als ons eigen team."

Voor Mercedes wordt het een weekend waar ze veel punten kunnen gaan scoren. Er staat immers weer een sprintrace op het programma, en daarmee kunnen ze stappen zetten in de strijd in het constructeurskampioenschap.