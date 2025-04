Verstappen passeert Vettel op prestigieuze F1-lijst

Max Verstappen heeft stappen gezet op een speciale ranglijst. Door zijn tweede plaats in de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgelopen weekend is hij namelijk gestegen op het lijstje van de Formule 1-coureurs met de meeste WK-punten ooit.

Verstappen kwam afgelopen weekend op het Jeddah Corniche Circuit als tweede over de streep achter Oscar Piastri. Het leverde hem achttien WK-punten op, en dit seizoen heeft hij tot nu toe 87 punten bij elkaar gereden. In totaal heeft Verstappen tot nu toe 3110,5 punten bij elkaar gereden in zijn hele loopbaan in de Formule 1. Het feit dat hij dit aantal heeft bereikt, zorgt ervoor dat hij nu een stapje heeft gezet op de eeuwige ranglijst.

Vettel

Zijn tweede plaats in Saoedi-Arabië zorgde ervoor dat hij Sebastian Vettel is gepasseerd op de ranglijst voor de coureurs met de meeste WK-punten ooit. De Duitse viervoudig wereldkampioen scoorde in zijn loopbaan in de Formule 1 in totaal 3098 punten. Verstappen heeft dat aantal nu verbroken, en opent de jacht op Lewis Hamilton. De Brit is de coureur met de meeste WK-punten ooit, en staat nu op 4893,5 punten in de koningsklasse van de autosport.

Hoe eerlijk is dit lijstje?

Het klassement geeft wel een vertekend beeld. Het puntensysteem is in de afgelopen jaren namelijk meerdere keren veranderd. Vandaag de dag krijgen de coureurs die in de top tien finishen WK-punten. Dit systeem werd in 2010 geïntroduceerd, en in de jaren daarvoor kregen de coureurs in de top acht punten. Vettel heeft dus slechts tweeënhalf jaar onder het oude puntensysteem, waardoor zijn cijfers redelijk kunnen worden vergeleken met die van Verstappen.

De tien coureurs met de meeste WK-punten ooit:

1 Lewis Hamilton, 4893,5 punten

2 Max Verstappen, 3110,5 punten

3 Sebastian Vettel, 3098 punten

4 Fernando Alonso, 2337 punten

5 Kimi Räikkönen, 1873 punten

6 Valtteri Bottas, 1797 punten

7 Sergio Perez, 1638 punten

8 Nico Rosberg, 1594,5 punten

9 Michael Schumacher, 1566 punten

10 Charles Leclerc, 1477 punten