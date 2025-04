Racing Bulls hint op grote verandering voor Miami

De Grand Prix van Miami staat weer voor de deur, en dat betekent dat veel teams groots uitpakken. Ook het team van Racing Bulls gaat iets bijzonders doen. Ze hinten op een grote aankondiging, en de kans is groot dat het om een speciale livery gaat.

De race in Miami staat nog maar een paar jaar op de kalender, maar is nu al uitgegroeid tot één van de hoogtepunten van het jaar. Voor de fans is het niet altijd een highlight, maar voor de teams wel. Het is immers commercieel gezien een interessante race op een interessante locatie. Veel teams pakken dan ook uit met speciale acties.

30 april

Ook het team van Racing Bulls gaat iets bijzonders doen. Wat ze gaan doen houden ze nog geheim, maar het heeft er alle schijn van dan het gaat om een speciale livery. Op sociale media delen ze een kort filmpje van een roze achtergrond met daarop de tekst '30 april'. Morgen zullen ze dus iets gaan onthullen, en het gaat waarschijnlijk over een livery. Afgaand op de hints die het team geeft, gaat het om een speciale roze kleurstelling voor de auto's van Liam Lawson en Isack Hadjar.

Grote kans op veel speciale kleurstellingen

Vorig jaar reed het team ook met een speciale livery in Miami. Toen verschenen ze aan de start met een soort neonkleuren, maar ging het niet om een grote wijziging. De kans is groot dat er dit weekend meerdere teams gaan rijden met een speciale livery. Het team van Ferrari hintte vorige week al op een verandering, terwijl Mercedes een speciale kledinglijn aankondigde. Andere teams hebben nog niets gedeeld over mogelijke wijzigingen aan het kleurenschema.

De speciale liveries zullen aankomend weekend veel in beeld verschijnen, want het wordt een druk raceweekend. Er staat immers weer een sprintrace op het programma op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.