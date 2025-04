Marko klaar met geruchten over Verstappen: "Max heeft gewoon een contract!"

De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1. De Nederlander wordt veelvuldig verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Helmut Marko is een beetje klaar met al deze verhalen, en hij stelt dat Verstappen gewoon over een contract beschikt.

De geruchtenmolen over de toekomst van Verstappen draait al een aantal weken op volle toeren. De verhalen werden in gang gebracht door Red Bull-adviseur Helmut Marko. Na de teleurstellende race in Bahrein liet hij weten dat hij zich grote zorgen maakte over de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Enkele dagen later nuanceerde Marko zijn woorden, maar het was te laat. Er gingen steeds meer serieuzere verhalen rond over Verstappen.

Hij werd in verband gebracht met Mercedes, terwijl sommige mensen ook Alpine als een goede mogelijkheid voor Verstappen zagen. In aanloop naar de Saoedische Grand Prix kwam er een serieus gerucht naar buiten. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou Aston Martin een megacontract voor Verstappen hebben klaargelegd. Het was niet de eerste keer dat hij in verband gebracht met dit team, en het zou daarnaast ook geen vreemde gedachte zijn. Bij Aston Martin werkt met Adrian Newey immers een oude bekende van Verstappen.

Klaar met geruchten

Red Bull-adviseur Helmut Marko is een beetje klaar met alle verhalen van de afgelopen weken. De Oostenrijker probeert een einde te maken aan de verhalen. Als hij in Saoedi-Arabië wordt gevraagd naar de toekomst van Verstappen, reageert hij duidelijk: "Ten eerste: Max heeft gemaakt een contract tot en met 2028 bij ons. De mogelijkheid dat hij vertrekt is op dit moment dus niet realistisch. En ikzelf ben ook Red Bull. Ik kwam hier naar binnen met Red Bull, dus ik na nergens heen."

In het verleden werd de toekomst van Verstappen in één adem genoemd met die van Marko. Bij een vertrek van de teamadviseur zou Verstappen ook kunnen vertrekken.