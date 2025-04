Iconisch Verstappen-item uit recordjaar wordt geveild

Fans van Max Verstappen kunnen toeslaan. Er gaat namelijk een speciaal object van de Nederlandse viervoudig wereldkampioen onder de hamer. Het racepak waarmee hij in 2023 de Grand Prix van Miami won wordt namelijk geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Over anderhalve week staat de Grand Prix van Miami weer op het programma. In aanloop naar de race in de staat Florida kunnen fans nu bieden op een bijzonder object. F1 Authentics heeft namelijk een veiling geopend van een bijzonder object. Het gaat om het racepak waarmee Verstappen in 2023 de Grand Prix van Miami won. Het was een belangrijk moment in het seizoen 2023 waarin hij de geschiedenisboekjes van de Formule 1 herschreef.

Waar gaat het geld heen?

Het pak is speciaal gemaakt voor de desbetreffende Grand Prix, is gesigneerd door Verstappen en zal waarschijnlijk nog wel ruiken naar zweet en champagne. De volledige opbrengst van het racepak zal gaan naar Wings for Life. Deze non-profit organisatie werd opgericht door onder meer Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, en ze hebben als doel om een genezing te vinden voor dwarslaesies. Ze werken wel vaker samen met het team van Red Bull Racing, en Verstappen heeft ook meerdere keren geld opgehaald voor hen.

Horner legt het doel uit

Hoeveel het pak moet gaan opbrengen, is nog niet bekend. Het hoogste bod staat momenteel op 9000 pond, en geïnteresseerden kunnen nog ruim twaalf dagen een bod uitbrengen op het racepak. De veiling is te vinden op de website van F1 Authentics.

Red Bull-teambaas Christian Horner laat daar weten dat ze blij zijn dat ze op deze manier Wings for Life kunnen steunen: "Het onderzoek dat Wings for Life financiert is van een cruciaal belang voor het vinden van een genezing voor dwarslaesies, en we zijn er trots op dat honderd procent van de opbrengst van deze veiling rechtstreeks naar dit doel gaat."