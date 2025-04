Oud-coureur komt met nieuwe theorie over tijdstraf Verstappen

Ralf Schumacher heeft opvallende mening gegeven over de straf van Max Verstappen in Jeddah. De voormalig Formule 1-coureur, die nu presenteert en andere dingen doet, gelooft dat de echte reden niet was dat Verstappen de baan verliet en de leiding behield ten koste van Oscar Piastri.

In plaats daarvan suggereert hij dat de straf te maken had met dat hij Piastri inhaalde terwijl hij van de baan was. Het past bij 'een blijvend voordeel behalen'; dit past bij de beschrijving van de reden van de penalty.

Profiteren van versnellen

Schumacher probeert zijn mening te verklaren: "In mijn ogen, en dat moet je verifiëren bij de stewards, was het afsnijden zelf niet het grootste probleem,”stelt de Duitser in Backstage Boxengasse, de F1-podcast van Sky Sports Duitsland. "Hij nam het echter op de koop toe en slaagde erin om minstens twee autolengtes te winnen. Hij versnelde gewoon en profiteerde daarvan."

"Ik denk dat dat de echte oorzaak van de straf was", vervolgt de 49-jarige. "Hij pakte een voordeel. Als hij iets had ingehouden, hadden ze in de volgende bocht misschien naast elkaar gezeten en daardoor was hij er misschien mee weggekomen." Verstappen was dus eigenlijk te snel volgens de Duitser.

Niet genoeg ruimte

Hij benadrukte echter dat Piastri niet genoeg ruimte gaf bij het uitkomen van de bocht en dat dat dus voor beide coureurs een kostbare fout had kunnen zijn. Hij blijft er echter wel bij dat de keuze voor een straf voor Verstappen wel een goede keuze is.

"Eén ding is ook heel duidelijk: Piastri gaf hem geen ruimte, dus het had net zo goed tot een crash kunnen leiden", zei de zesvoudig Grand Prix-winnaar. "Maar Verstappen ging gewoon te vroeg op het gas en dus is de straf terecht. Zo niet, dan wordt dit de norm voor de toekomst, terwijl Piastri in dit geval gewoon de betere start had."