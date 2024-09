Uitslag VT2 Azerbeidzjan: Leclerc snelste na klachten, Verstappen zesde

De eerste dag van het Azerbeidzjaanse raceweekend is in een feit. In de tweede vrije training in Bakoe werd de snelste tijd neergezet door Charles Leclerc. Achter hem stond de naam van Sergio Perez op de tweede plaats op de tijdenlijst. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

In de Azerbeidzjaanse namiddag ging de tweede vrije training van start. Max Verstappen liet niets aan het toeval over en hij kwam direct de baan op. Achter hem doken ook de Saubers het asfalt op en werd het langzaam druk. Charles Leclerc kwam ook de baan op, maar hij was allesbehalve tevreden met zijn Ferrari.

Klachten

Leclerc was gecrasht in de eerste vrije training, en Ferrari had de auto op tijd gerepareerd. Iets was echter niet goed, want Leclerc meldde zich meerdere keren op de boordradio. Hij vroeg zijn team of er iets op de data te zien was, want zijn wagen voelde onbestuurbaar aan. Na een aantal minuten was hij het zat. Leclerc wilde op deze manier niet verder rijden en hij kwam naar binnen. Zijn monteurs konden aan de bak.

Ook Max Verstappen was niet helemaal tevreden. Hij liet zijn team weten dat hij op de apex last had van onderstuur. Even later schoot hij ook nog rechtdoor en hield hij zijn RB20 net uit de muur. Bij Mercedes liep het ook niet op rolletjes. George Russell stond lang binnen en Mercedes meldde dat ze uit voorzorg zijn Power Unit hadden vervangen.

Laaghangende zon

Verstappen had nog een ander probleem, want hij had enorm veel last van de laaghangende zon. Dit was niet prettig, want de Nederlander stelde dat hij hierdoor minder kon zien. Tijdens de softruns zag hij er echter vlot uit. Zijn teamgenoot Sergio Perez was nog vlotter, en hij zette de overige toppers op een aardige achterstand. Ook de Ferrari's en Oscar Piastri zagen er in deze fase snel uit. De gele vlag werd veelvuldig gebruikt, want links en rechts schoten er auto's de uitloopzones in. Verstappen, Sainz en Leclerc kenden de nodige momentjes.

Snelle tijden

Franco Colapinto kon weer meters maken, nadat hij in VT1 was gecrasht. De Argentijn is nog maar bezig met zijn tweede raceweekend, maar hij deed niet rustig aan. Hij raakte de muur in de kasteelsectie, maar hij kwam goed weg. Lewis Hamilton was op zijn beurt bezig met een goede dag, want hij was net iets langzamer dan Perez. Ferrari had de problemen van Leclerc opgelost en in de laatste minuten van de sessie kwam hij op de softs weer de baan op. Hij noteerde de snelste tijd, maar zijn voorsprong op Perez was slechts 0,006 seconden.

Schrikmoment

Perez sloot zijn training af met een schrikmoment. Hij was aan het pushen in de derde sector, maar Carlos Sainz had dat niet door. De Spanjaard reed in de weg en Perez kon hem nog maar net ontwijken. Hij reageerde woedend en de wedstrijdleiding noteerde het moment. Ook Mercedes sloot de sessie af met een minder moment. George Russell werd haastig naar binnen geroepen, want hij had een probleem met de auto. Mercedes gaf niet aan wat er precies aan de hand was, maar het was geen positief einde van de training voor hem.