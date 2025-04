Spannende gesprekken in Miami: Cadillac zoekt coureurs voor F1-avontuur

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Aankomend weekend staat de eerste Grand Prix op Amerikaans grondgebied op de planning, en daar kan Cadillac stappen gaan zetten. Mogelijk gaan ze daar in gesprek met potentiële kandidaten voor de zitjes.

Het team van Cadillac weet sinds een aantal maanden dat ze mogen gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze zetten de nodige stappen, en hebben al het nodige personeel aangetrokken. Daarnaast hebben ze hun motorische plannen rond. Ze gaan vanaf volgend jaar rijden met Ferrari-motoren, om daarna in 2029 over te stappen naar eigen krachtbronnen. Alleen over de coureurs bestaat er nog de nodige onduidelijkheid.

Sergio Perez wordt al maanden in verband gebracht met een zitje. De Mexicaan is dit weekend waarschijnlijk aanwezig in Miami, en volgens het geruchtencircuit zal Cadillac ook een presentatie gaan houden in de paddock in Miami.

Speciale vergadering

Volgens het Oostenrijkse medium OE24 zullen een aantal kopstukken van Cadillacs moederbedrijf General Motors afreizen naar Miami. Daar zullen ze gesprekken voeren over hun toekomstige betrokkenheid in de sport, en wordt er mogelijk ook gesproken met coureurs.

Ervaren namen

De naam van Sergio Perez wordt vanzelfsprekend genoemd. Hij zit sinds eind vorig jaar zonder zitje, maar zou volgens meerdere media nu de steun hebben van Heineken als sponsor. Ook Valtteri Bottas en Guanyu Zhou worden gezien als kandidaten, en dat zou niet vreemd zijn. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon was betrokken bij het management van Zhou, en hij zou ook Bottas kennen. Zhou en Bottas zijn momenteel reservecoureurs voor Ferrari en Mercedes.

Opvallende kanshebbers

Een andere naam die nog steeds wordt genoemd, is die van Colton Herta. De IndyCar-coureur wordt al zeer lang gezien als een optie voor Cadillac, maar dan moet hij wel genoeg superlicentiepunten op zijn naam hebben staan. OE24 brengt ook Mick Schumacher in verband met een zitje bij het Amerikaanse team. Hij is volgens het medium niet aanwezig in Miami, maar toch wordt hij als een mogelijkheid gezien.