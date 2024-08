Uitslag VT3 Italië: Hamilton noteert snelste tijd, Verstappen zesde met kleine verschillen

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Monza is een feit. Op het Italiaanse circuit werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door George Russell en Charles Leclerc.

De derde vrije training begon zeer rustig. Alleen de Saubers van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kwamen direct het asfalt op. De twee coureurs van het Zwitserse team waren echter vooral bezig met het inrijden van een aantal setjes banden.

Na vijf minuten kwamen de echte toppers de baan op. Max Verstappen trapte direct het gaspedaal in en hij noteerde op de mediumbanden direct de snelste tijd. Na een paar minuten werd zijn tijd weer uit de boeken gereden door Oscar Piastri. De onderlinge verschillen aan top van het veld waren echter nog steeds zeer klein.

Dat de verschillen klein waren, werd ook duidelijk toen de echte snelle rijden werden genoteerd. Veel coureurs reden de snelste tijd, en het leek erop dat de teams van Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull elkaar nauwelijks iets ontliepen. De coureurs deden niet rustig aan, want regelmatig kwam er iemand met een wiel terecht in de grindbak. Ook debutant Franco Colapinto creëerde eventjes een stofwolk.

Colapinto's teamgenoot Alexander Albon zorgde voor een verrassing. Zijn snelle rondje was zo snel, dat hij zichzelf terugvond aan de top van de tijdenlijst. Bij Williams keek men tevreden, maar een paar minuten later trapten de Ferrari's het gaspedaal in. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren sneller, maar Albon liet zien dat niemand hem moet onderschatten.

Verstappen

Max Verstappen kende op zijn beurt een frustrerende training. Hij was een van de vele coureurs die het grind aantikte, en hij kreeg ook te maken met een Mercedes die in de weg reed. Verstappen ergerde zich doods aan de Duitse bolide, en dat liet hij weten over de boordradio. In tegenstelling tot zijn concurrenten has hij op dat moment nog geen snelle run gedaan op de zachte banden.

In de laatste tien minuten van de sessie deed Verstappen wel een snelle run. Hij was echter niet tevreden en hij liet zijn team weten dat zijn RB20 niet goed instuurde in een aantal bochten. Zijn concullega's waren op dat moment bezig met een ouderwets potje stuivertje wisselen. De Mercedessen waren razendsnel, al was George Russell ontevreden over de balans. Ook de Ferrari's en de McLarens waren snel.

Stewards

De teams van Ferrari en McLaren moeten ook nog eventjes op bezoek gaan bij de stewards. Oscar Piastri en Charles Leclerc letten namelijk niet goed op en ze raakten elkaar bijna. Het oogde onhandig, maar ze moeten zich wel verantwoorden bij de stewards. De stewards krijgen het druk, want ze onderzoeken ook momenten van Lance Stroll en Sergio Perez die op een verkeerde wijze de baan weer opkwamen na een momentje. Kevin Magnussen sloot de sessie af met een probleem en hij moest zijn Haas naast de baan parkeren.