Sprintrace in Miami stilgelegd vanwege extreme regenval

De sprintrace in Miami gaat voorlopig niet van start. Het regende zeer hard voor de start van de sprintrace, en Charles Leclerc crashte zelfs tijdens zijn rondje naar de grid. Tijdens de formatieronde bleek dat de regen zo hevig was, dat er niet kon worden gereden.

De regenval tijdens de sprintrace was zeer zwaar. Het regende zelfs zo hard, dat polesitter Andrea Kimi Antonelli niks kon zien achter de Safety Car. De wedstrijdleiding greep in, en ze besloten met de rode vlag te gaan zwaaien. De regenval was simpelweg te zwaar om een veilige race te kunnen garanderen. Wat er nu gaat gebeuren, is onduidelijk.

F1 Academy

Het begon te regenen tijdens de kwalificatie van de F1 Academy, eerder vandaag. De regen viel toen wel mee, maar in de minuten daarna kwam het met bakken uit de hemel. Dat leverde dus al een crash van Charles Leclerc op, en even later ging het bij veel coureurs bijna mis. Het zicht was heel slecht tijdens de rondjes achter de Safety Car, en er lagen ook riviertjes op de baan. Er werd een extra formatierondje gereden, maar dat had geen effect.

Wat gaat er verder gebeuren in Miami?

Hoeveel rondjes er nog worden gereden, blijft onduidelijk. Het is inmiddels weer droog in Miami, maar er hangen ook nog buien in de lucht. Dat betekent dat er nog zeer veel kan gaan gebeuren. Als er niet kan worden gereden in de sprintrace, dan is het nog maar de vraag of er punten worden uitgedeeld. Er wordt opnieuw gestart op 18:25 Nederlandse tijd, maar of er dan echt zal worden gereden is nog de vraag. Een crash of een ander probleem kan immers voor nog meer oponthoud zorgen. Het wordt in ieder geval een zeer interessante dag in Miami, waar later vandaag wordt gekwalificeerd.