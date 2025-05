Een rampzalige dag voor Charles Leclerc in Miami. De Monegask zal niet kunnen deelnemen aan de sprintrace van vandaag. Tijdens zijn rondje naar de grid ging het helemaal mis en knalde hij de muur in. De kans is heel klein dat hij nog kan deelnemen aan de sprintrace.

Het komt momenteel met bakken uit de hemel in Miami. De regen begon te vallen tijdens de kwalificatie van de F1 Academy en het is daarna alleen maar heftiger geworden. Leclerc en zijn collega's kwamen de baan op, terwijl er zeer veel spray was. Voor de Monegaskische Ferrari-coureur ging het helemaal mis en hij knalde de muur in.

Grote problemen

De schade aan zijn Ferrari was groot, en hij kan niet gaan rijden in de sprintrace. Hij kon ook niet meer op eigen kracht naar de pitlane komen. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton bereikte wel de grid, en de Brit schuift dus een plekje op. Een aantal andere auto's hadden het lastig om de grid te bereiken.

Zware crash

Leclerc verloor de macht over het stuur, en knalde met de rechterkant vol de muur in. Hij verloor de macht over het stuur toen hij op de inters reed, de omstandigheden waren zeer slecht. De zijkant van zijn Ferrari raakte zwaar beschadigd, en hij parkeerde zijn auto naast de baan. Of de sprintrace op de normale tijd van start kan gaan, is nog niet duidelijk. Het zicht van de coureurs is zeer slecht onder deze omstandigheden.

Het feit dat Leclerc doorreed, krijgt ook nog gevolgen. De stewards gaan het onderzoeken, want het is tegen de regels om door te rijden met schade.

De kans is aanwezig dat het snel zal gaan drogen, want de hitte gaat ook nog een rol spelen. Vlak na de crash van Leclerc werd het ook weer droog in Miami, maar de baan is nog steeds nat. of er nog meer buien gaan vallen is onduidelijk. De monteurs zullen hun hart vasthouden, want de kwalificatie staat later vandaag ook nog op het programma.