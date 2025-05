Het team van McLaren geldt als de absolute titelfavoriet. Ze wonnen vier van de eerste vijf races, en ze voeren beide kampioenschappen aan. Zak Brown blijft echter rustig, en stelt dat er nog veel coureurs zijn die zijn team dit jaar kunnen gaan uitdagen.

McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri twee ijzers in het vuur in de strijd om het wereldkampioenschap. Ze krijgen concurrentie van regerend wereldkampioen Max Verstappen, maar de Nederlander heeft in zijn Red Bull een flinke achterstand. Hij stelde eerder dit jaar dat hij weg kon rijden bij alles en iedereen als hij in een auto van McLaren had gezeten.

Brown ziet veel concurrenten

Bij de Britse renstal hebben ze altijd afstand genomen van deze claim. Dat doet McLaren-CEO Zak Brown nu weer in een podcast van The Race: "Ik denk dat je het tegenovergestelde kan zeggen. Ik denk dat als je Oscar of Lando in de afgelopen jaren in die auto had gezet, dat ze dan wat titels achter hun naam hadden staan. Ik denk dat Lando en Oscar allebei capabel genoeg zijn om de titel te winnen dit jaar, en dat geldt ook voor Max."

"Ik denk dat niemand George Russell en Charles Leclerc mag uitsluiten. Bij Lewis Hamilton is het een kwestie van tijd voordat hij de sweet spot heeft gevonden, dus ik sluit hem ook niet uit. Kimi, is een rookie, en hij doet het heel erg goed."

Het gevaar van Antonelli

Brown doelt met 'Kimi' op Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan rijdt voor Mercedes, en maakt veel indruk op Brown: "Hij maakt geen rookiefoutjes. Maar als je een rookie bent, dan duurt het ongeveer twee jaar om zijn plek te vinden, zoals we ook bij Oscar zagen. Maar ik denk dat alle coureurs die we hebben genoemd spectaculair zijn, en ze hebben allemaal hun sterke en zwakke punten. Maar ze zijn alle van het kaliber om wereldkampioen te worden."

Antonelli start de sprintrace in Miami op pole.