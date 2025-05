Cruciaal weekend voor Red Bull: Verstappen krijgt belangrijke update in Miami

Max Verstappen gaat dit weekend in Miami op jacht naar nieuwe successen. Zijn team Red Bull hoopt het gat met McLaren een beetje te kunnen dichten. Dat gaan ze doen met nieuwe updates, want het lijkt erop dat Verstappen de beschikking krijgt over een nieuwe vloer.

Papa in de dop Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijke maand in de Formule 1. In de eerste vijf races bleek dat McLaren veel sneller was, en dat de RB21 van Red Bull kampte met de nodige problemen. Het zorgde voor frustratie, en Red Bull moest aan de bak. Het is dan ook de verwachting dat er in de komende weken veel nieuwe onderdelen worden geïntroduceerd.

Nieuwe vloer

Volgens De Telegraaf introduceert Red Bull dit weekend de eerste belangrijke update. In Miami introduceert de Oostenrijkse renstal volgens de krant een eerste flinke update. Het gaat om een nieuwe vloer, maar Red Bull brengt deze update in fases op de baan. In Miami zal Verstappen met de nieuwe vloer gaan rijden, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda nog langer moet wachten.

Nog meer updates

In de komende weken zal Red Bull de nodige nieuwe onderdelen gaan introduceren, zo stelt De Telegraaf. Ze zijn zeker niet het enige team dat dit doet, want het is de verwachting dat de concurrentie ook met allerlei updates gaat komen. Verstappen vestigde eerder al zijn hoop op dat nieuwe onderdelen, want hij wil graag het gat met de McLarens gaan dichtrijden.

Achterstand op McLaren

Verstappen is momenteel de enige coureur die de papajakleurige bolides van Lando Norris en Oscar Piastri kan bijhouden. Verstappen staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, op slechts twee punten van Norris. Verstappens achterstand op kampioenschapsleider Piastri bedraagt twaalf punten.

Verstappen kan dit jaar in theorie zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de koningsklasse. Daarvoor moet hij dus wel eerst afrekenen met de McLarens.