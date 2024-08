Marko legt uit waarom Lawson niet naar Williams ging

Liam Lawson werd afgelopen week in verband gebracht met een uitleenbeurt aan Williams. De Britse renstal schoof Logan Sargeant aan de kant, en ze besloten hem te vervangen door Franco Colapinto. Volgens Helmut Marko was het voor Red Bull lastig om Lawson uit te lenen.

In Zandvoort werd duidelijk dat Williams afscheid ging nemen van de tegenvallende Sargeant. Meerdere coureurs werden in verband gebracht met het zitje. Mick Schumacher werd gezien als een goede kanshebber en hetzelfde gold voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander wacht op zijn kans en Red Bull stond er zeker voor open om hem tijdelijk uit te lenen aan Williams. Dat gebeurde dus niet, en Williams koos voor Colapinto.

Volgens de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung werden er intensieve gesprekken gevoerd over Lawson tussen Red Bull en Williams. Tot een uitleenbeurt kwam het niet, en dat kwam mede door een eis van Red Bull. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt het uit aan de krant: "We wilden de mogelijkheid behouden dat hij beschikbaar zou zijn als we hem nodig hadden." Marko stelde eerder al dat Lawson in 2025 sowieso in een Formule 1-wagen zit. Over het team was hij geheimzinnig, en dat blijft ook zo: "Hij zal waarschijnlijk niet plaatsnemen in een Sauber."