Formule 1 wil radicale verandering doorvoeren in Zandvoort

De FIA wil er alles aan doen om de races in de Formule 1 spannender te maken. Hiervoor willen ze ingrijpende aanpassingen gaan doorvoeren. Er wordt nu zelfs nagedacht over het aanpassen van de maximumsnelheid in de pitlane tijdens een aantal races. Ook in Zandvoort moet dit veranderen.

Tijdens de eerste races van dit seizoen bleek dat de strategieën niet voor extra spanning kunnen zorgen. De teams kozen voor redelijk saaie eenstoppers, waardoor de pitstops niet echt een rol speelden bij het spannender maken van de races. Bandenleverancier Pirelli selecteerde voor een paar races al zachtere bandencompounds, in de hoop dat dit voor meer slijtage zou zorgen. In Saoedi-Arabië was dit echter niet het geval.

Maximumsnelheid verhogen

Volgens Motorsport.com kijkt de FIA ook naar een andere oplossing. Ze zouden namelijk nadenken over het verhogen van de snelheid in de pitstraat op een aantal circuits. Het gaat hier om de maximumsnelheid in de pits, die in de meeste gevallen tachtig kilometer per uur bedraagt. Alleen in Melbourne, Monaco, Zandvoort en Singapore is dit niet het geval. Hier mogen de coureurs slechts zestig kilometer per uur rijden in de pitlane.

Kleine aanpassingen zijn nodig

De FIA wil dit graag gaan aanpassen. In Monaco kunnen ze niets veranderen, maar in Zandvoort en Singapore willen ze dit jaar wel gaan ingrijpen. Hier moet de snelheid worden opgehoogd naar tachtig kilometer per uur, wat ervoor moet zorgen dat het aantrekkelijker wordt om meer pitstops te maken. In Zandvoort en Singapore moeten er dan wel kleine aanpassingen worden doorgevoerd om dit mogelijk te maken.

In Monaco is het niet mogelijk op de snelheid in de pits te verhogen. De FIA en de Formule 1 kwamen eerder dit jaar al met een oplossing voor de Grand Prix in het ministaatje. Daar moeten alle coureurs verplicht minimaal twee keer een pitstop maken. Dit moet voor meer spanning zorgen.

Wanneer werd deze limiet ingevoerd?

De pitlimiet in de Formule 1 werd officieel ingevoerd in 1994, als direct gevolg van de tragische gebeurtenissen tijdens het Grand Prix-weekend van Imola dat jaar. Tijdens dat weekend kwamen zowel Roland Ratzenberger als Ayrton Senna om het leven, en er waren meerdere ernstige incidenten, waaronder een crash in de pitstraat van Pedro Lamy en JJ Lehto tijdens de warm-up.

Reden voor de pitlimiet

Voor 1994 reden coureurs met volle snelheid door de pitstraat, wat levensgevaarlijk was voor monteurs, officials en andere mensen in de pits. De FIA zag de noodzaak om pitstraat veiliger te maken als essentieel na de reeks incidenten in dat seizoen, zoals onder andere de pitbrand van Jos Verstappen in Hockenheim.

Technisch: hoe werkt de pit limiter?