Vettel doorbreekt stilte en reageert op diepe wens van Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko wees recent zijn droomopvolger aan. Het liefst ziet hij dat Sebastian Vettel in de toekomst zijn taken overneemt. De Duitse viervoudig wereldkampioen reageert nu op de opvallende wens van Marko, met wie hij jarenlang samenwerkte.

Marko lijkt vooralsnog niet met pensioen te gaan. Maar de 82-jarige Oostenrijker weet ook wel dat hij niet voor eeuwig in de paddock kan blijven doorlopen. In een recent interview kreeg hij de vraag wie hem moet opvolgen, waarna hij viervoudig wereldkampioen Vettel aanwees. De Duitser won al zijn wereldtitels in dienst van Red Bull, en Marko denkt dat hij alles in huis heeft om hem op te volgen.

Inspirerende woorden

In de Duitse podcast Backstage Boxengasse geeft Vettel zelf antwoord op de vraag of hij Marko kan vervangen: "Er is maar één Helmut Marko. Maar het zijn wel inspirerende woorden. Onze ervaringen in deze sport zijn in zekere zin gelijk aan elkaar. Hij groeide ook op in de autosport, al was dat wel in een ander tijdperk. Maar het stuur draait nog steeds dezelfde kant op, ook al is de sport als geheel veranderd."

"Ik denk dat er ook best wat is wat van de ene op de andere persoon kan worden doorgegeven, maar we zien wel op het daadwerkelijk iets kan zijn voor de toekomst."

Hebben Marko en Vettel nog contact?

Vettel spreekt Marko nog wel: "Ik heb contact met hem en ik heb wel eens aan hem gevraagd hoe lang hij nog door wil gaan. Dat was al een paar jaar geleden en toen zei hij 'niet zo lang meer', maar hij zit er nu nog steeds. Dus zolang hij er nog van geniet en het idee heeft dat hij het werk kan doen, bekleedt hij een unieke rol, zeker als je kijkt naar zijn ervaring en de teamdynamiek die daarbij hoort."

Vettel is van mening dat het jammer zou zijn als Marko op een gegeven moment stop. "Hij kent het team het beste, ook al vallen er soms sommige zaken lastig te beoordelen van de buitenkant. Misschien vraagt men zich weleens af hoe iets heeft kunnen gebeuren, of waarom men iets besluit, maar zijn benadering is volledig anders, ingegeven door andere ervaringen."