Lawson bespot tijdens marathon van Londen

Liam Lawson speelde een hoofdrol in de eerste fase van het huidige seizoen. De Nieuw-Zeelander werd al na twee raceweekenden gedegradeerd door Red Bull Racing. Het zorgde voor teleurstelling, maar ook voor de nodige grappen. Zelfs tijdens de marathon van Londen werd hij niet met rust gelaten.

Lawson kende een teleurstellende start van het seizoen. Als teamgenoot van Max Verstappen had hij de opdracht gekregen om de Nederlander van rugdekking te voorzien. Dat lukte hem echter niet in Australië en China. Bij Red Bull namen ze een ingrijpend besluit, en ze plaatsten Lawson al na twee races terug naar Racing Bulls. Hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, die het voorlopig redelijk doet bij Red Bull.

Pijnlijke aanmoediging

Lawson probeert zich te focussen op de toekomst, maar de buitenwereld denkt daar anders over. De Nieuw-Zeelander wordt regelmatig op de hak genomen, en ook afgelopen weekend was dat weer het geval. Tijdens de marathon van Londen werd er namelijk een fan met een opvallend bordje naast het parcours gespot. Om de lopers aan te moedigen stond er op het bordje: "Je hebt al meer meters gemaakt dan Liam Lawson in de Red Bull. Blijf pushen!"

De feiten liegen niet

Het bordje ging al snel viraal op sociale media, en het zorgde voor de nodige hilariteit. Feitelijk gezien klopt het bordje echter niet. Lawson heeft dan wel amper rondjes gereden voor Red Bull, zelfs Robert Doornbos heeft meer Grands Prix gereden voor Red Bull, maar dat betekent niet dat hij geen marathonafstand heeft afgelegd.

Lawson heeft in zijn twee Grands Prix voor Red Bull namelijk 102 rondjes gereden. Dat is goed voor zo'n 548 kilometer. Dat is een veel grotere afstand dan een marathon, die 'slechts' 42 kilometer en 195 meter lang is. Voor de deelnemers aan de marathon van Londen was het waarschijnlijk wel een fijne aanmoediging.