Helmut Marko negeert Isack Hadjar en weigert te bellen

Isack Hadjar is goed begonnen aan zijn debuutseizoen in de Formule 1. Na een tegenvallende start, heeft hij zijn ritme gevonden. Helmut Marko lijkt tevreden over hem te zijn, maar hij pakt ook niet de telefoon op om hem zijn mening te geven.

Hadjar rijdt sinds dit jaar voor het team van Racing Bulls. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft altijd veel vertrouwen in hem gehad. Voordat Hadjar de koningsklasse betrad, deelde Marko al zijn complimenten uit. De Franse coureur kon dat vertrouwen niet terugbetalen bij zijn debuut, want in Australië crashte hij in de opwarmronde. Hij nam daarna sportieve wraak, en heeft tot nu toe 5 WK-punten bij elkaar gereden.

De gebruikelijke belletjes van Marko

Marko houdt de Red Bull-coureurs altijd goed in de gaten. Normaal gesproken belt de Oostenrijker op maandagochtend met zijn juniorcoureurs. Bij Hadjar niet, zo legt de Fransman uit in een interview met Motorsport.com: "Ik heb dat soort telefoongesprekken niet! Dus bij mij is het niet zo slecht als het bij anderen is! We hebben een eerlijke relatie, en om eerlijk te zijn heb ik vaker lol met hem dan iets anders."

Ook later in de week belt Hadjar niet met Marko: "Hij belt me soms helemaal niet! Maar nee, hij is nog nooit onaardig tegen mij geweest. Zelfs toen ik mijn eerste verschrikkelijke seizoen in de Formule 2 achter de rug had, hield hij me in het programma."

Het veelbesproken moment in Australië

Begin dit jaar werden de gesprekken tussen Marko en zijn coureurs wereldnieuws, toen hij Hadjar op live televisie afviel na zijn crash in de opwarmronde in Australië. Hadjar hulde tranen met tuiten, en Marko vond dat pijnlijk.

Hadjar kijkt daar nu schouderophalend op terug: "Ja, het was pijnlijk, ik ben het met hem eens." Wat zei Marko daarna tegen hem? "Hij maakte zich niet druk over de crash. Dit soort dingen kunnen bij iedereen gebeuren. Hij was niet boos of iets. Hij zei gewoon 'Oké, we gaan het beter doen in China'. Dat was het."