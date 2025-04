Mercedes kondigt enorme onthulling aan

Het team van Mercedes heeft hun fans getrakteerd op een bijzondere aankondiging. Wat het precies inhoudt, is niet duidelijk, maar mogelijk komt er iets speciaals aan. Of het te maken heeft met het raceteam valt echter nog te bezien.

Mercedes deelde op Instagram namelijk een opmerkelijk bericht. Op de foto is het silhouet van een auto te zien met op de achtergrond het logo van AMG. Bij de foto staat de tekst: "Voor nu slechts een glimp. Maar er komt iets groots aan." Het Duitse team verwijst daarna naar juni 2025, wat dus zou betekenen dat ze over anderhalve maand met een aankondiging komen.

Gaat Mercedes een Hypercar bouwen?

Het zorgde direct voor geruchten, want er gaan al tijden verhalen rond over een mogelijke Hypercar-project van Mercedes. Eerder kondigden Ford, McLaren en Genesis al aan dat ze in de komende jaren met een eigen Hypercar gaan uitkomen in het World Endurance Championship. Maar of Mercedes dat ook gaat doen, blijft onduidelijk. De teaser kan namelijk ook op andere zaken duiden die minder met de autosport zelf te maken hebben.

Gaat het om een straatauto?

Mercedes deelt de foto namelijk samen met het account van het automerk zelf. Dat zou dus kunnen betekenen dat het gaat om een straatauto, en het silhouet lijkt daar ook op te wijzen. Het kan dus ook betekenen dat het Formule 1-team is betrokken van de ontwikkeling van een spectaculaire wagen voor de openbare weg.

Mocht dit het geval zijn, dan is het niet uniek. Het Formule 1-team van Mercedes hielp eerder al bij de ontwikkeling van de Mercedes AMG One. Deze peperdure straatwagen beschikt over meerdere technieken uit de Formule 1, en de krachtbron is vergelijkbaar met de motor waarmee Mercedes in de koningsklasse reed. Onder meer Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Valtteri Bottas hebben deze wagen in de garage staan. Of Mercedes nu hint op een opvolger, blijft nog even gissen.