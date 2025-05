Sainz woest om uitblijven straf voor Hamilton in Miami

Carlos Sainz zegt dat contact met Lewis Hamilton in bocht zeventien in Miami te verwachten was, omdat hij bewoog onder het remmen. Door de late positiewissel van Ferrari belandde Carlos Sainz met zijn Williams vlak achter de Ferrari van Hamilton.

In bocht zeventien van de laatste ronde remde de Spanjaard laat in de hoop Hamilton nog in te kunnen halen, maar op dat moment stuurde Lewis Hamilton al in om de bocht te maken. De coureurs raakten elkaar, maar volgens Sainz reed hij 'gewoon' volgens de regels. De coureurs eindigden uiteindelijk achtste en negende, waarvan de Williams-coureur de negende plaats in bezit nam.

'Hij deed zijn best'

In gesprek met de internationale media kreeg de Spanjaard de vraag wat er precies gebeurde en Sainz antwoordde: "Ik denk gewoon dat hij zijn best deed om te verdedigen. Ik ging de laatste bocht in. Hij bewoog zodra hij me zag 'diven'. En dat zorgde voor contact, wat ik eerlijk gezegd heel typerend vind, maar als je precies de regels volgt, kan hij natuurlijk niet zoveel bewegen als hij deed, maar in de laatste ronde gaat dat nu eenmaal zo."

De stewards waren het echter niet eens met Sainz en Hamilton kreeg dus geen straf voor zijn actie. Volgens de stewards waren het beide coureurs die contact maakten en niet alleen maar een van de twee. Het was dus een race-incident en niet de fout van één coureur.

Gevechten

Sainz was verder wel heel positief over de Grand Prix van Miami: "Ik denk dat we in de strijd waren met Mercedes en Ferrari, wat echt bemoedigend is. Ik geloof echt dat ik, met een nieuwe band en zonder schade aan de auto, gezien onze startpositie mee had kunnen doen in de strijd om P5, dus ik zou teleurgesteld zijn dat we er dit weekend niet in zijn geslaagd om dat tempo te maximaliseren."

"Maar er zijn te veel operationele fouten gemaakt en we zullen ernaar terugkijken om te zien hoe we het kunnen verbeteren, want ik wil de volgende keer dat we deze competitieve auto hebben degene zijn die het maximale eruit haalt." Het is de beste seizoenstart die Williams kent sinds 2016.