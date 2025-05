Russell spreekt Red Bull tegen: "McLaren speelt niet vals!"

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal lijkt het bandenmanagement beter onder de knie te hebben dan de rest van het veld. Bij Red Bull denken ze dat McLaren mogelijk valsspeelt, maar volgens George Russell is dat onzin.

McLaren heeft de banden veel beter onder controle dan de concurrentie. Bij Red Bull vinden ze dat vreemd, en ze doen er alles aan om het geheim van McLaren te ontrafelen. Vorig jaar dachten ze dat McLaren water in de banden pompte, en nu proberen ze met de hulp van warmtecamera's uit te vogelen wat er aan de hand is.

Speelt McLaren vals?

Red Bull lijkt vooralsnog het enige team te zijn dat denkt dat er iets niet klopt. Bij Mercedes hebben ze een andere mening. George Russell kwam in Miami als derde over de streep, maar hij denkt niet dat er iets aan de hand is bij de papajakleurige renstal. Hij stelt dat het niet direct zo is dat McLaren valsspeelt als ze goed presteren.

Bij Sky Sports legt Russell zijn mening uit: "Ik geloof niet dat ze iets doen wat niet mag. Ze zijn nu al achttien maanden heel dominant, dus je moet ze de eer geven die ze verdienen. De rest van het veld moet zich simpelweg verbeteren."

Kan Mercedes het gat dichten?

Russell ziet positieve signalen bij zijn eigen team Mercedes. Dat betekent echter niet dat de zilverpijlen snel op gelijke hoogte staan met McLaren: "Ik denk dat we weten waar we ons kunnen verbeteren op dit gebied, maar dat is iets van de lange termijn, en dat is jammer. Maar dit is de Formule 1, daar domineert altijd één team en het is een uitdaging om ze bij te halen."

Russell is zelf bezig met een goed seizoen en is elke race in de top vijf gefinisht. Hij staat met 93 WK-punten op de vierde plaats in het wereldkampioenschap.