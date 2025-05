Valtteri Bottas hint op nieuwe avonturen

Valtteri Bottas mag van Mercedes buiten de Formule 1 gaan rijden. In zijn contract staat dat hij dat mag doen. Nadat hij eind vorig jaar zijn zitje bij Sauber verloor, keerde de tienvoudig Grand Prix-winnaar terug naar Mercedes, waar hij de teamgenoot van Lewis Hamilton was, als reservecoureur.

Hij wordt nu in verband gebracht met het nieuwe Cadillac F1-team voor 2026. Het nieuwe team heeft nog geen coureurs bevestigd en de Fin is een serieuze oplossing voor het team van Cadillac.

Nog niet klaar met Formule 1

"Ik hoop terug te keren op de grid", vertelt hij aan automoto.it. "Ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben met mijn reis in deze sport. Ik heb nog een paar jaar voor me. Dat is het doel. Hoe dat te bereiken is, is het moeilijke gedeelte." Bij Mercedes geldt Bottas nu vooral als een mentor voor Antonelli.

"Hij moet nog veel leren", zei Bottas toen hem werd gevraagd over de 18-jarige Italiaan. "Er valt nog veel te leren, vooral op circuits waar hij nog nooit geracet heeft. Ik kan mijn ervaring ten dienste van hem stellen voor de afstelling. Voor het rijden. Ik probeer hem te helpen." In het contract van Bottas staat dat hij alle 24 Grand Prix moet bijwonen, maar hij heeft ook een sprankje vrijheid.

Buiten Formule 1

"De eerste stap is om hier te zijn, bij een geweldig team", zei hij over zijn zoektocht om terug te keren in de F1. "Ik houd mezelf op de hoogte van wat er in de omgeving gebeurt, met de teams die zich voorbereiden op 2026. F1 blijft mijn prioriteit", voegde Bottas eraan toe, "maar contractueel kan ik ook deelnemen aan enkele races tijdens het seizoen. Op dit moment heb ik het te druk om dat te doen, maar ik heb het gevoel dat mijn carrière als coureur nog niet voorbij is."