Begrip voor pijnlijk vertrek Doohan: "Dit is geen leerschool"

Het team van Alpine zorgde afgelopen week voor de nodige controverse. Ze verloren hun teambaas, en ze voerden een rijderswissel door. De degradatie van Jack Doohan hing in de lucht, en Martin Brundle stelt dat het een logische beslissing is.

Doohan kende een rampzalige start van het seizoen. De jonge Australiër wist geen enkel punt te scoren en stond meerdere keren in de muur. Hij wordt voorlopig vervangen door Franco Colapinto, en ook dat is geen verrassing. De Argentijn werd begin dit jaar aangetrokken als derde coureur, en veel mensen verwachtten dat hij vroeg of laat het zitje van Doohan zou gaan overnemen.

Doohan presteerde niet

Ook oud-coureur en commentator Martin Brundle vindt het niet vreemd. In de podcast van Sky Sports F1 geeft hij zijn mening over de zaak: "Colapinto heeft een paar auto's van Williams kapotgereden, maar hij liet tegelijkertijd ook zien dat hij potentie heeft."

"Uiteindelijk zal een coureur die niet goed presteert, ongeacht zijn naam of ervaring, altijd vervangen worden. Dan maakt het niet meer uit wat er in je contract staat. Flavio Briatore is onderdeel van het managementteam van Doohan, wat de zaak enigszins ingewikkeld maakt. Maar als hij de klus niet kan klaren, dan zullen ze wel iets moeten veranderen."

Formule 1 is geen leerschool

Brundle begrijpt de kritiek, maar vindt het oneerlijk om Doohan dan maar de hand boven het hoofd te houden: "Natuurlijk kun je denken: 'Geef Doohan tot de zomerstop de kans om zijn draai te vinden'. Hij is een rookie, en hij heeft helemaal geen glimp van snelheid en potentie laten zien. Maar tegelijkertijd is dit ook gewoon een keiharde business. Dit is geen leerschool, dit is de Formule 1!"

Colapinto krijgt in ieder geval vijf races de kans van Alpine. Voor de Britse Grand Prix zal er een evaluatie plaatsvinden voor de rest van het seizoen.