Zware kritiek voor Hamilton: "Dit had nooit mogen gebeuren"

Lewis Hamilton maakte afgelopen weekend een gefrustreerde indruk in Miami. De Brit reageerde sarcastisch over de boordradio en was niet zo tevreden met zijn team Ferrari. Volgens Ralf Schumacher had deze situatie nooit mogen gebeuren.

Hamilton zat in Miami vast in het middenveld. Hij belandde uiteindelijk achter zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, en hij had het idee dat hij sneller was. Na een rommelige teamorder mocht hij erlangs, maar even later kreeg hij de vraag of hij weer ruimte wilde maken voor Leclerc. Het resulteerde in een reeks sarcastische en gefrustreerde radioberichten van Hamilton. Zo vroeg hij zich op sarcastische toon af of hij Williams-coureur Carlos Sainz er ook langs moest laten.

Slimmer handelen

Oud-coureur Ralf Schumacher vond het een pijnlijke situatie. In de podcast Backstage Boxengasse probeert hij zich te verplaatsen in Hamilton: "Dat was op de een of andere manier uit de lucht gegrepen. Als je er echt langs wil, dan is dat één ding. Hij was op dat moment sneller."

"Maar dan geef ik hem zonder slag of staat terug. En achteraf doe ik niet alsof ik het sarcastisch bedoelde. In plaats daarvan zeg ik gewoon dat het me spijt. Dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren met zijn ervaring en zijn leeftijd. Hij had wat slimmer kunnen handelen. Ik denk dat dat beter bij hem had gepast."

Hamilton moest zich inhouden

Schumacher denkt dat men bij Ferrari inmiddels weet wie Hamilton is: "Ze hebben Hamilton intern nu een beetje leren kennen. De relatie wordt natuurlijk beïnvloed door dergelijke acties. Dat blijft hangen en dat moet hij zelf weten. Er is nu behoefte aan opheldering en er zal zeker over gesproken worden. Vooral intern, over hoe ze er in de toekomst mee om gaan."

"Zijn duidelijk woorden op de radio en zijn eisen komen op dit moment ook niet overeen met zijn prestaties. Het maakt niet ui hoe vaak hij wereldkampioen is geweest. Hij zat nu misschien dichter bij Leclerc, maar ik denk dat hij zich had moeten inhouden."