Zak Brown geeft Alpine trap na voor wegpesten Oscar Piastri

Het team van McLaren is op een ijzersterke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wonnen vijf van de eerste zes Grands Prix en ze voerden het wereldkampioenschap aan met Oscar Piastri. Zak Brown is trots op Piastri, en haalt keihard uit naar Alpine.

Piastri debuteerde in 2023 in de Formule 1 voor het team van McLaren. Lange tijd leek het erop dat hij zou gaan debuteren voor het team van Alpine, en de Franse renstal had hem zelfs al aangekondigd voor 2023. Na een juridisch geschil bij een speciaal bureau van de FIA mocht Piastri gaan rijden voor McLaren.

Het verhaal ligt nu in het verleden, en veel mensen zijn het alweer vergeten. Bij McLaren zijn ze nog altijd blij dat ze de Australiër, vooral omdat hij de renstal nu allerlei successen bezorgd. McLaren-CEO Zak Brown besluit dan ook om weer het een en ander naar buiten te brengen over de rel met Alpine.

Piastri pesten

In een interview met de Daily Mail spreekt Brown zich nu uit: "De aankondiging van Alpine bevatte niet eens een quote van Oscar! Ze hebben het hem niet eens gevraagd. Ze vaardigden een statement uit alsof het al een gedane zaak was. Ze pestten hem om hem te laten doen wat ze wilden."

"Het CRB sommeerde Alpine om de proceskosten te betalen, dus dat geeft wel aan hoe ze naar de kwestie keken."

Trap na aan teambaas

Brown geeft ook nog een trap na aan Otmar Szafnauer, de voormalig teambaas van Alpine. Hij gebruikt er een typisch Engels gezegde voor: "Hij is gewoon op heterdaad betrapt met zijn broek op zijn enkels. Hij beweert dat Piastri niet op de juiste manier aan Alpine was verbonden, maar dat hij daar niks me te maken heeft."

"Maar als je nieuw bij een team binnenkomt, dan dien je je toch in dat soort zaken te verdiepen en dingen recht te zetten? Misschien had hij beter moeten kijken."