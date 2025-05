Lewis Hamilton suggereert dat 'iets' Ferrari tegenhoudt

Lewis Hamilton beweert dat iets de Ferrari tegenhoudt sinds zijn overwinning op de sprintrace van China dit jaar. De Brit draait niet lekker sinds dat moment en eindigde niet hoger dan de vijfde plek. Ook in Miami wist de zevenvoudig wereldkampioen niet te verbeteren.

De Brit erkent dat de Ferrari prestaties verliest over het seizoen, in plaats van dat het Italiaanse team stijgt. Hamilton eindigde achter zijn teamgenoot Charles Leclerc en maar liefst één minuut achter Oscar Piastri, de racewinnaar.

Geslaagde sprint

De sprintrace van Hamilton was goed. De Brit reed zijn Ferrari naar de derde plek en had alleen de McLarens voor zich. Hij wist zo hoog te komen door een goede strategische keuze. De vreugde bij de Brit was echter niet van lange duur, want hij wist Q3 niet te behalen in de kwalificatie een paar uur later. De Brit was echter wel tevreden over zijn zondag, ondanks een achtste positie. "Ja, ik had over het algemeen een goede dag", vertelde de Brit na de race in Miami aan de internationale media.

"Achtste ziet er niet echt uit. Ik ben optimistisch over de toekomst. Ik denk dat deze auto echt kan presteren. Maar iets houdt ons op dit moment tegen. We hebben prestaties verloren sinds China. Het is er, maar we kunnen het niet gebruiken. Totdat we daar een oplossing voor hebben, is dit waar we staan. In de tussentijd kunnen we werken aan de andere dingen, alle andere processen, maar zoals ik al zei, kwam ik vorige week van hetzelfde. Ik had het gevoel dat ik over het algemeen een beter weekend had."

Wachten op het podium

Hamilton heeft nog steeds niet zijn eerste Ferrari-podium gereden, maar heeft er alle vertrouwen in dat de Ferrari SF-25 kan gaan concurreren met de McLarens als ze het probleem hebben gevonden en opgelost: "Ik geloof echt dat als we een aantal van de problemen die we hebben met de auto oplossen, we weer mee kunnen doen in de strijd met de Mercedessen en de Red Bulls", zei hij.

"Het kan gewoon niet snel genoeg komen. We zullen de volgende race iets anders proberen. We blijven werken aan onze processen. Ik kijk uit naar het moment waarop ik misschien voor een podiumplaats kan vechten. Dat zou mooi zijn."