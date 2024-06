Uitslag kwalificatie Spanje: Vlammende Norris grijpt pole en verslaat Verstappen

De kwalificatie op het Circuit De Barcelona-Catalunya is alweer een feit. De pole position werd gepakt door Lando Norris. Max Verstappen komt te kort en hij moest dus genoegen nemen met de tweede tijd. De top drie in de kwalificatie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Het eerste kwalificatiegedeelte begon zeer kalm. Slechts een handjevol coureurs kwam direct de baan op. Onder meer Guanyu Zhou was wel op het asfalt te vinden, en de Chinees kende een goede sessie. Hij stootte door naar Q2 en dat was een flinke opsteker voor het matig presenterende Sauber. Na vijf minuten werd het drukker op de baan, en kwamen ook de toppers naar buiten.

Sergio Perez had een redelijke achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen, maar ook hij overleefde de eerste schifting. Lance Stroll kwam op zijn beurt goed weg nadat Logan Sargeant hem in de weg reed. Stroll hield zijn emoties nu wel onder controle, en de stewards gaan het incident bekijken. Sargeant viel af en dat gold ook voor Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Alexander Albon.

Q2

Ook het tweede gedeelte van de kwalificatie begon rustig. Alleen Lance Stroll betrad direct het asfalt, en hij draaide eenzaam en alleen zijn rondjes. Hij was niet snel genoeg, en hij viel af in deze sessie.

De Alpines waren wel verrassend snel. De Franse renstal kent een rampzalig seizoen, en de leiding heeft dan ook ingegrepen. Onder toeziend oog van nieuwbakken teamadviseur Flavio Briatore bereikten Esteban Ocon en Pierre Gasly Q3. Thuisrijder Fernando Alonso viel af, en dat gold dus ook voor zijn teamgenoot Lance Stroll. Verder vielen Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg en Guanyu Zhou af.

Q3

In tegenstelling tot de eerste twee kwalificatie sessies, was het in Q3 geen rustige start. Sergio Perez opende het bal, en hij kreeg direct gezelschap van zijn negen overgebleven collega's. De Mexicaan speelde geen rol in het secondenspel, hij had slechts een bijrol. Zijn teamgenoot Max Verstappen begon de sessie met een knallende tijd in de eerste run. Zijn concurrenten beten zich stuk op zijn tijd, maar er was nog geen man overboord.

Oscar Piastri wilde toeslaan in de tweede run, maar de Australiër ging wijd door de grindbak. Zijn teamgenoot Lando Norris sloeg daarna toe. Verstappen had zijn tijd verbeterd, maar de Brit ging sneller dan snel. Nadat er eerder vandaag brand was in de motorhome van McLaren, was het nu Norris die voor vuurwerk zorgde. Hij vloog over de baan en noteerde een vlammende rondetijd. Het resultaat was de pole position.