Uitslag Grand Prix van Canada: Verstappen wint spektakelstuk onder wisselende omstandigheden

De Grand Prix van Canada is weer een feit. Op het iconische Circuit Gilles Villeneuve werd de zege een prooi voor Max Verstappen . Hij wist in de race Lando Norris achter zich te houden, hij kwam als tweede over de streep. De top drie werd vandaag compleet gemaakt door George Russell.

Zoals verwacht was het kletsnat bij de start van de Canadese Grand Prix. Het had flink geregend voor de race, en dat zorgde ervoor dat de baan goed nat was. Bij de start merkte Sergio Perez direct dat het glas was, want hij reed tegen de Alpine van Pierre Gasly aan.

George Russell behield de leiding, maar het was wel glibberen en glijden. Bij het team van Haas hadden ze een dappere beslissing genomen. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg waren de enigen die startten op de regenbanden. Het plannetje werkte geweldig, want beide coureurs reden met speels gemak naar voren. Toen het begon op te drogen, wisselde Magnussen naar de inters. De pitstop was langzaam, en de Deen viel terug.

Leclercs problemen

Charles Leclerc reed nog wel voor hem, maar de Monegask had hele andere problemen. Ferrari ontdekte motorproblemen, maar Leclerc moest blijven door pushen. Hij verloor echter veel tijd. Aan de kop van het veld was het ook spannend, Max Verstappen kwam steeds dichterbij George Russell en iedereen zat zich te verheugen op een leuk duel.

Verstappen maakte in de eerste bocht een zeldzaam foutje, en dat leverde hem een tripje door het kleurrijke gras op. Hij verloor wat tijd, en achter hem doemde de McLaren van Lando Norris op. De Brit vloog, en in de twintigste ronde pakte hij Verstappen.

Norris bleef niet stil zitten, hij ging sneller en sneller. Hij zag George Russell voor zich rijden, en aangezien de DRS was geactiveerd, kon hij er simpel langs. Russell ging wijd en hij verloor ook nog eens een plekje aan Max Verstappen.

Norris sloeg ondertussen een enorm gat met zijn concurrenten. Hij leek makkelijk weg te kunnen rijden, terwijl de regen naderde. De tactische meesterbreinen aan de pitmuur bedachten strategieën, maar die konden de prullenbak in.

Sargeant

Logan Sargeant spinde, raakte de muur en kon zijn weg niet vervolgen. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en Norris maakte geen pitstop. Verstappen, Russell en Piastri deden dat wel. Norris ging een rondje later pas naar binnen, en dat kostte hem de leiding.

De regen arriveerde weer toen de Safety Car naar binnen ging. Ferrari wilde het op dat moment proberen op de slicks en ze resette direct de wagen van Leclerc. Het plannetje mislukte, en de Monegask kreeg de opdracht om de wagen in de pitbox te parkeren.

Het begon inmiddels steeds droger en droger te worden. Pierre Gasly koos als eerste voor de slicks, en al snel volgde iedereen zijn voorbeeld. Norris besloot iets langer door te gaan dan Verstappen, Russell en Piastri. Dit plannetje leek te werken, maar toen Norris bij het uitrijden van de pits wijd ging, nam Verstappen de leiding over.

Chaos

Al snel meldde Verstappen dat hij problemen had met het rijden over de kerbs. De problemen zijn bekend, en Russell pakte P2 van Norris. Gezamenlijk openden ze de aanval op Verstappen. Russell maakte echter dezelfde fout als Norris waardoor ze weer van positie wisselden.

De problemen voor Ferrari en Sergio Perez werden erger en erger. Nadat Charles Leclerc was uitgevallen, moest ook Carlos Sainz opgeven. Hij verloor de macht over het stuur, spinde en raakte Alexander Albon. Even daarvoor had Sergio Perez zijn achtervleugel veranderd in een hoopje carbon na een spin. De chaos was compleet en de Safety Car kwam naar buiten. Hamilton en George Russell reageerden direct door te pitten.

Slotfase

Verstappen kwam goed weg bij de herstart, en voor het eerst kon hij een echt gat slaan. De slotfase brak aan, en daarin gebeurde nog genoeg. George Russell probeerde de derde plek af te pakken van Oscar Piastri, maar dat ging net niet goed. Russell schoot de uitloopzone in, en dat leverde hen een onderzoek op. Beide heren moeten zich nog melden bij de stewards. Lewis Hamilton raakt zijn kans, en hij pakte de derde plaats van Piastri. Russell kwam er nu wel langs, en hij opende ook gelijk de aanval op zijn teamgenoot. Hierdoor belandde hij weer op het podium. Verstappen won, en daar was hij enorm blij mee. Na weken vol twijfel was Verstappen weer terug.