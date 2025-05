Boze Briatore ontkent 'onzinverhalen' over ontslag van Alpine-teambaas

Flavio Briatore heeft gereageerd op de verhalen over het vertrek van Oliver Oakes. De teambaas vertrok gisteren plotseling bij Alpine, en Briatore wil nu een einde maken aan alle geruchten over dit opvallende nieuws. Hij ontkent dat hij ruzie had met Oakes.

Tot verbazing van velen kondigde het team van Alpine gisteren het vertrek van Oakes aan. De Brit was nog maar een paar maanden in dienst van het team, en zijn exit kwam uit de lucht vallen. Volgens veel mensen kon zijn vertrek niet los worden gezien van de rijderswissel bij het team. Vanochtend werd immers aangekondigd dat Jack Doohan wordt vervangen door Franco Colapinto.

Oakes nam het in de afgelopen weken veelvuldig op voor Doohan, en veel mensen stellen dan ook dat hij aan de kant van de Australiër zou staan. De invloedrijke adviseur Briatore zou dan weer aan de kant van Colapinto staan, hij is zeer gecharmeerd van de stuurmanskunsten van de jonge Argentijn.

Onzinverhalen

Briatore maakt nu een einde aan alle verhalen. De flamboyante Italiaan heeft een statement geplaatst op zijn Instagram: "In de afgelopen 24 uur is er veel incorrects gezegd over het vertrek van Oli, dat we het oneens zouden zijn of dat we verschillende meningen zouden hebben. Dat is enorme onzin en ligt ver weg van de waarheid."

"Oli en ik hebben een goede relatie en we hadden voor de lange termijn de ambitie om dit team samen naar voren te helpen. We accepteren het verzoek van Oli om te vertrekken, en we accepteren zijn ontslag. De redenen hiervoor hebben niets met het team te maken en zijn puur persoonlijk."

Boodschap van Oakes

Briatore geeft verder aan dat hij nu zelf een grotere rol gaat krijgen binnen het team. Hij deelt ook nog een boodschap van Oakes zelf: "Het was een privilege om de leiding te hebben over iedereen in Enstone, wat een team, wat een plek. Het is een persoonlijke keuze om me terug te trekken. Flavio was als een vader voor me toen ik deze kans kreeg."