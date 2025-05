'Updatepakket in Imola laatste kans voor Red Bull'

Red Bull-adviseur Franz Tost waarschuwt dat het wereldkampioenschap voor Red Bull voorbij is als de update voor in Imola niet werkt. De updates zouden een enorme stap voorwaarts moeten zijn als het gaat om prestaties.

Voormalig Toro Rosso- en AlphaTauri-teambaas Franz Tost, nu met pensioen maar nog af en toe adviseur voor het team van Red Bull, denkt dat de updates enorm cruciaal zijn voor het verloop van het seizoen.

Zelfs Verstappen kan er anders niets mee

"Het moet kloppen", vertelde de Oostenrijker aan Sport1, "En dat geldt ook voor Ferrari en Mercedes. Anders is dit wereldkampioenschap voorbij en zal McLaren de rest van het seizoen blijven domineren. Dan kan zelfs een uitzonderlijke coureur als Max Verstappen niets meer uitrichten."

De Red Bull is tot nu toe dramatisch als het gaat over pure snelheid. Verstappen heeft dit seizoen nog maar één keer gewonnen en Yuki Tsunoda heeft tot nu toe nog maar twee keer punten gepakt met de RB21. Tsunoda had al eerder punten gepakt, maar dat was met de Racing Bulls. Ondanks dat de RB21 niet goed is, is Verstappen wel al drie keer polesitter geweest.

Miami-vloer stelt teleur

Franz Tost is niet de enige die teleurgesteld is met de RB21. Ook Helmut Marko is teleurgesteld, met name over de vloer van de Red Bull in Miami: "We verwachtten meer van de vloer. Het was gewoon niet genoeg", zo vertelde de Oostenrijker na afloop van de Grand Prix van Miami.

Ook vertelde de 81-jarige adviseur van Red Bull Racing dat Lando Norris de echte pace van de McLaren heeft laten zien, nadat hij een stuk van het veld door moest na een incident tijdens de start. Volgens Marko waren de McLarens tussen de zeven tienden en één seconde sneller dan de Red Bull. "Dat is deprimerend", zo eindigde de adviseur zijn verhaal.